Maria De Filippi non ha mai avuto figli, rivelato il motivo dopo tanto tempo

Maria de Filippi non ha avuto figli naturali da Maurizio Costanzo, sapete perché? Lo ha spiegato direttamente lei

Maria De Filippi è amatissima dal suo pubblico. È la regina della televisione italiana. Non ne sbaglia una e ogni programma che propone va sempre a gonfie vele. Anche quelli che ormai hanno tantissimi anni come ‘Amici’, ‘Uomini e Donne’ e ‘C’è Posta per Te’ regalano sempre boom di ascolti alla moglie di Maurizio Costanzo.

I due formano una delle coppie più longeve della televisione. Coppia sui generis ma simbolo di amore, rispetto e soprattutto riservatezza. Entrambi pur essendo così famosi, non parlano quasi mai della loro vita privata. I due hanno un figlio, adottivo, che si chiama Gabriele. Anche lui non si è mai esposto ai riflettori rimanendo sempre in disparte dal gossip nonostante sia cresciuto in una delle famiglie vip più in voga.

Ma perché Maria de Filippi e Maurizio Costanzo non hanno avuto figli naturali? Una domanda che i fan si sono sempre chiesti in tutti questi anni. E dopo tanto silenzio è arrivata la spiegazione dalla diretta interessata. Vediamo cosa ha detto Maria a riguardo.

Maria De Filippi ed i figli con Costanzo, la verità

Maria de Filippi ha parlato della questione “figli” qualche tempo fa ospite della grande Raffaella Carrà nel programma ‘A Raccontare Comincia Tu’. La moglie di Maurizio Costanzo si è “concessa” ad una lunga intervista, lei non è solita, come dicevamo, parlare molto di sé e invece in quella occasione si è distinta.

Ha parlato della sua vita privata la presentatrice spiegando anche del perché non ha avuto figli naturali. Gabriele è entrato nella sua vita quando aveva già 10 anni. Molti hanno ipotizzato che la coppia non potesse avere figli.

Nient’affatto ha spiegato Maria: “Ho scelto Gabriele, era una cosa che volevo da tempo. Penso proprio che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non fosse possibile altrimenti, ma perché ho voluto scegliere questo – ha precisato – Questa è stata una delle cose più belle che mi sia successa”.

Ecco i motivi reali che ci sono dietro la “questione figli” su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Una scelta oculata e voluta anche perché, come la conduttrice ha precisato: “i figli non sono chi di li fa ma di chi li cresce”.