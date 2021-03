Si riaccendono le speranze sul ritrovamento di Denise Pipitone. Dalla Russia arriva l’appello di una ragazza che dice di essere stata rapita

Si aprono nuovamente le speranze su Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel nulla nel 2004 e che da anni la mamma, Piera Maggio, non smette di cercare. Ieri la notizia lanciata da Chi l’ha Visto, il programma di Rai 3 che si occupa delle persone scomparse e che andrà in onda questa sera, di una segnalazione di una ragazza che potrebbe essere Denise.

Si tratta di una giovane donna, della stessa età che avrebbe Denise oggi, con una somiglianza impressionante a Piera Maggio che racconta alle tv russe di essere stata rapita da piccola e di voler trovare la mamma.

Questa volta sarà davvero lei? Negli anni le segnalazioni su un possibile ritrovamento della piccola scomparsa da Mazzara del Vallo sono state diverse ma tutte poi si sono rivelate infondate. Questa volta il caso pare diverso. La giovane che si chiama Alesja Rostova ha spiegato di essere stara rapita da piccola da alcuni zingari che la usavano per chiedere l’elemosina. Poi la sua vita è cambiata. Vediamo nello specifico quali sono le parole della ragazza.

Denise Pipitone, il racconto della ragazza alle tv russe

Nella prossima puntata Chi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice Mercoledì #31marzo alle 21:20 in diretta sul #Rai3 #bambiniscomparsi #missingkids pic.twitter.com/lRQ3JuQW95 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 30, 2021

La giovane donna che somiglia molto alla piccola Denise Pipitone ha raccontato alle tv russe il suo percorso di vita. Dopo aver passato qualche tempo con gli zingari, è andata in orfanotrofio. Chi l’aveva rapita è stato arrestato e da allora lei che non aveva né documenti di identità e né un nome, è stata chiamata Alesja Rostova.

La giovane non conosce il suo passato, ma ha raccontato che la zingara che le ha fatto da matrigna le aveva raccontato di averla rapita da sua mamma di origini ucraine mentre passeggiava al parco. Questo racconto è da verificare però, ha spiegato Alesja, perché la zingara anche in altre occasioni non aveva detto la verità.

La giovane ha aggiunto di non conoscere nemmeno la sua età precisa e quando sia nata. In ospedale, in base alla grandezza delle ossa, le hanno attribuito l’età di 20 anni, gli stessi che avrebbe oggi Denise.

Con tutte queste premesse la ragazza ha lanciato un appello alle tv russe chiedendo aiuto per scoprire le sue origini e ritrovare suoi genitori di cui non ricorda nulla perché al momento del rapimento era davvero troppo piccola. Questa sera Chi l’ha visto approfondirà la vicenda e capiremo se emergeranno dei nuovi dettagli.