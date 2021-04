Il Paradiso delle Signore, una delle attrici di punta anticipa cosa le aspetta per il futuro. Per lei un nuovo set, tutti i dettagli

Il Paradiso delle Signore è una delle soap opere più amate del piccolo schermo. Da fiction di successo ad appuntamento giornaliero pomeridiano che ogni giorno tiene attaccati alla tv tantissimi telespettatori. Da pochissimo si sono concluse le riprese e già trapelano alcune anticipazioni sulle prossime puntate.

Cosa accadrà? Senza svelare troppo si può dire che il rapporto tra i coniugi Conti Marta e Vittorio e quello tra Ludovica e Marcello sarà al centro della soap. Veste i panni di Marcello Barbieri Pietro Masotti, mentre quelli di Ludovica Brancia Di Montalto sono rivestiti da Giulia Arena.

Lei è una giovanissima attrice siciliana che ha conquistato il cuore del pubblico e per lei presto ci saranno dei nuovi progetti. Lo ha anticipato direttamente lei nelle Instagram Stories. Di cosa si tratta? Lo vediamo insieme.

Il Paradiso delle Signore, il futuro di Giulia Arena

Cosa ci sarà nel futuro di Giulia Arena? Di sicuro qualche nuovo progetto. Direttamente dal suo profilo Instagram la bella attrice ha annunciato: “Mi godo gli ultimi giorni su questo nuovo set, tra qualche mese ne saprete di più.”

Di che set si tratta? Per il momento tutto è top secret e una dei principali protagonisti de Il Paradiso delle Signore non ha fornito altri dettagli. Un progetto tutto nuovo o un altro capitolo della soap opera di Rai 1 campione di ascolti?

La stessa Giulia Arena ha spiegato di recente essere in trepidazione per tornare sul set con i nuovi episodi, svelando un retroscena. Insieme a Pietro Masotti, nel ruolo di Marcello, hanno cambiato un paio di battute in una delle scene girate in Caffetteria.

Proprio questi due protagonisti de Il Paradiso delle Signore saranno sempre più vicini e come la stessa Giulia ha anticipato, i due si fidanzeranno, nonostante le differenze sociali. Ecco perché la loro relazione sarà molto osteggiata.

Gli spoiler che si trovano nel web indicano che i due si potrebbero addirittura sposare. Sarà davvero così? Non ci resta che seguire la soap per saperlo.