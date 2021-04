Alberto Matano presto si fermerà, i nomi dei sostituti

Alberto Matano ed i cambiamenti relativi a La vita in diretta. Le indiscrezioni su chi potrà prendere il suo posto: si tratta di una donna

In Rai ci si prepara al cambiamento. Manca ancora un po’ di tempo, non ci sono conferme ma iniziano a trapelare le prima indiscrezioni. Il riferimento è al palinsesto, soprattutto della rete ammiraglia, per il periodo estivo.

Come è noto e consuetudine, ormai da anni con il mese di giugno, si cambia in vista dell’estate. Alcuni programmi vanno in vacanza, altri si rinnovano con le versioni estive e con il cambio di presentatori. Domenica In, E’ sempre Mezzogiorno di sicuro non andranno in onda, mentre per Uno Mattina e La vita in diretta si procederà al cambio della guardia.

Tra i conduttori che abbandoneranno i loro studi ci sarà dunque anche Alberto Matano, l’amatissimo ex giornalista del Tg1 che da quest’anno è alla guida, da solo, del programma di informazione del pomeriggio di Rai 1. Dopo il flop dello scorso anno con la conduzione in coppia con Lorella Cuccarini, Matano si è preso la sua rivincita e da solo porta a casa, ogni giorno, ottimi risultati dando del filo da torcere alla sua diretta “avversaria”, Barbara D’Urso su canale 5.

Alberto Matano, una donna al suo posto

Come anticipato presto Alberto Matano si fermerà. Tempo di vacanza per il conduttore de La vita in diretta che dopo l’ennesima stagione nel segno della pandemia, nei mesi estivi avrà la possibilità di staccare la spina.

Quello che è già certo è che a settembre, con l’inizio della nuova stagione, lo ritroveremo ancora alla conduzione del programma, per il suo terzo anno consecutivo. La sua presenza è stata già confermata. Gli ascolti lo premiano, gli italiani lo scelgono per la sua conduzione pulita e sobria e il direttivo Rai questo lo apprezza molto.

Ma per l’edizione stiva chi lo sostituirà? Circolano già alcune voci e si parla di una donna che prenderà il posto di Matano. Una sua ex collega che condurrà nella versione estiva La vita in diretta da sola.

Secondo l’indiscrezione lanciata da TV blog a guidare il programma potrebbe essere una giornalista del Tg1: Emma D’Aquino, Giorgia Cardinaletti o Laura Chimenti. Non c’è ancora nessuna conferma ma potremmo dire che giugno ormai è alle porte e la Rai dovrà decidere quanto prima.