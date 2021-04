Cani Vip, conoscete i cani di Elisabetta Canalis? Tutto su I Pieri

Sono alcuni dei cani vip più famosi del web come del resto la loro padrona: si tratta dei cani di Elisabetta Canalis. Le curiosità su I Pieri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero,Mia ,Megan K and Nello (@i_pieri)

Elisabetta Canalis come molte altre star di casa nostra ma anche internazionali è una super amante degli animali. L’ex velina che vive da diverso tempo in America ha scelto di dividere la sua vita, oltre che con suo marito Brian Perri e la loro piccola, anche con alcuni amici a quattro zampe.

Chi la segue da tempo sa che i suoi fidati amici sono diversi e sono conosciuti, anche e soprattutto sul web, con il nome I Pieri. Sono dei pincher e inizialmente il trio delle meraviglie era composto da Piero, Mia e Meghan Kelly, detti I Pieri, appunto. Elisabetta non si separa mai da loro e tantissime sono state le volte che è scesa in difesa degli animali.

Poi Piero è venuto a mancare, un dolore immenso per la bella sarda che gli ha dedicato un commovente post sui social. Propri lui il maschio del gruppo che aveva dato il nome alla piccola band a quattro zampe. Di recente la famiglia di cagnolini della Canalis si è allargata. Vediamo tutte le curiosità su I Pieri.

LEGGI ANCHE –> Cani Vip, conoscete il cane di Michelle Hunziker? Tutto su Odino

I cani di Elisabetta Canalis, le curiosità su I Pieri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero,Mia ,Megan K and Nello (@i_pieri)

LEGGI ANCHE –> Cani Vip, conoscete il cane di Chiara Ferragni? Tutto su Matilda

Inizialmente erano Piero, Mia e Meghan Kelly e sui social erano conosciuti come I Pieri. Sono i cani, i tre pincher di Elisabetta Canalis che dal 2015 sono sbarcati sul web con un profilo Instagram tutto loro. Seguitissimi fin da subito nelle loro avventure quotidiane insieme alla loro super sexy padrona, oggi contano quasi 16 mila follower.

Oggi Piero, il maschio del gruppo non c’è più. Se ne è andato nel 2017 quando l’ex velina era incinta della sua Skyler Eva. “Ti amo e ti ho sempre amato angelo mio – ha scritto su Instagram con a corredo una loro vecchia foto – Un giorno ci ritroveremo e prego Dio di darti l’amore che io ho per te”.

Le due femmine continuano a tenerle compagnia e sono tanti i momenti in cui sono immortalate insieme a lei, anche quando si allena, a casa come in spiaggia. Lei non se ne separa mai. La scorsa estate però I Pieri sono tornati al numero perfetto. Un altro maschietto si è aggiunto alla famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero,Mia ,Megan K and Nello (@i_pieri)

Si chiama Nello, un cagnolino abbandonato e investito durante il primo lockdown in Sardegna. “Vi presento Nello, il nuovo membro della famiglia che va ad aggiungersi a Mia e Megan @i_pieri” aveva scritto Elisabetta ammettendo che fin da subito Nello aveva colpito il cuore della sua piccola Skyler Eva.