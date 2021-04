Cani Vip, conoscete il cane di Giulia de Lellis? Tutto su Tommy

Fa parte dell’universo dei cani vip e sulla scia della sua padrona si appresta a diventare una star del web, è il cane di Giulia de Lellis. Le curiosità su Tommy

Conosciutissimo da chi segue la sua padrona sui social, forse un po’ meno dagli altri, ma siamo sicuri che ben presto farà strage di follower sui social. Parliamo di Tommy, il cane di Giulia de Lellis, la super influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Lo vediamo spesso nelle sue Instagram Stories, si tratta di un volpino di Pomerania che la De Lellis aveva preso insieme al suo ex Andrea Damante. Come è noto i due erano tornati insieme nel 2020, a distanza di due anni dopo la prima rottura ma le cose non sono andate nuovamente per il meglio.

Tommy non è stato per nulla questione di malumori. È rimasto un po’ con uno e un po’ con l’altra. “Tommy è mio e di Andrea e siccome ci adoriamo tutti e tre facciamo un po’ e un po'”, aveva rivelato Giulia De Lellis in una intervista a Chi. Dopo la nuova rottura l’influencer aveva definito il suo Tommy come un “Amore indescrivibile, illimitato e incondizionato”.

Cane di Giulia de Lellis, le curiosità su Tommy

Tommy, il cane di Giulia de Lellis non ha perso tempo seguendo le orme della sua “mamma”. Il volpino, infatti, che ha ovviamente un profilo Instagram tutto suo con il nome con il quale è stato registrato all’anagrafe canina Tommaso Kowalski, e si è fatto spazio nel mondo dei social bene presto.

Per lui oltre 100 mila follower e un popolo social che lo ama. È diventato anche modello per un giorno oltre che volto di un brand di abbigliamento per cani. Tutto sapientemente scelto dalla sua padroncina.

Ed eccolo che è diventato in poco tempo un vero influencer di Instagram. Da quando la De Lellis si è lasciata con Andrea Damante, Tommy vive pressoché insieme a lei a Milano., ogni tanto poi va anche con il dj. Con lui vive una vita più dura, tra allenamenti e addestramenti, con la De Lellis è tutto più rilassato.