William e Harry, insieme per la prima volta: l’inaspettato – FOTO

William e Harry si rivedono per la prima volta dopo l’intervista scandalo in America. Ecco come hanno reagito i due fratelli

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto al Principe Filippo d’Inghilterra, il consorte della Regina Elisabetta morto lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni.

In questi momenti i funerali del duca di Edimburgo che si svolgono in forma privata per via del covid. La diretta in Italia tramite il Tg5. Nella cappella di San Giorgio ci saranno solo 30 persone nel rispetto delle restrizioni. La Regina sarà da sola in questo giorno così triste e cupo per lei. Nessuno le potrà stare accanto. Ci saranno i suoi figli e anche i suoi nipoti, William e Harry, i due figli che si rivedono oggi per la prima volta dopo l’intervista denuncia fatta in America con la moglie Meghan. Tutti in abiti civili per non fare uno sgarro proprio ad Harry che da quando ha rinunciato ai titoli ha perso anche le onoreficenze delle unifrome.

LEGGI ANCHE –> Principe Filippo, tensioni tra Harry e William a poche ore dal funerale

William e Harry, più distanti che mai

LEGGI ANCHE –> Principe Filippo, l’uscita della bara dal castello: la regina devastata FOTO

Al corteo funebre i due fratelli si rivedono per la prima volta dopo l’intervista che ha rappresentato una sorta di scissione della famiglia Reale. William e Harry, vestiti di nero, si trovano dopo Carlo e gli altri figli del principe Filippo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Come previsto tra di loro, per non creare altre tensioni c’è il loro cugino, il figlio della Principessa Anna. I due hanno lo sguardo dritto in avanti, faccia mesta ma non si sono guardati nemmeno per un attimo durante il corteo. Il gelo c’è ed è palpabile e la strada per la riappacificazione è ancora lunga anche se dall’America arrivano segni di disgelo. Secondo Antonio Caprarica un ulteriore passo di disgelo potrebbe arrivare nel mese di luglio per lo svelamento della statua della principessa Diana.

Non è normale per tutti, soprattutti i sudditi, vederli così distanti. Da sempre siamo stati abituati a vedere i due fratelli l’uno affianco all’altro, sorridenti e complici. Oggi tutto questo non c’è.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Durante tutto il rito funebre si sono susseguiti richiami e riferimenti al mare, quello che il principe Filippo amava fortemente. Era grande ammiraglio, il titolo che Elisabetta portava e che glie aveva regalato per il suo 90esimo compleanno.