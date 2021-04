Vi ricordate Natalia Estrada? Cosa fa oggi: cambiamento radicale

Vi ricordate Natalia Estrada? La showgirl spagnola è lontana dalla tv e vive una vita totalmente diversa rispetto a prima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Estrada (@nataliaestradaoffan)

Vi ricordate Natalia Estrada? È stata uno dei volti più amati degli anni Novanta in tv. Bella, brava e con una carica esplosiva che ha conquistato il pubblico soprattutto delle reti Mediaset. Ballerina dalle grandi doti, ha più volte dimostrato di essere un’artista completa: valida cantante a attrice, oltre che conduttrice.

È diverso tempo che non la vediamo più sul piccolo schermo ma c’è chi non l’ha mai abbandonata. Molti sono i vecchi fan che vorrebbero sapere qualcosa di più di lei.

La sua energia, la sua esuberanza, i suoi balletti calienti da donna spagnola, non si possono dimenticare, come anche il suo matrimonio con colui che è considerato il re delle televendite: Giorgio Mastrota. I due hanno detto sì nel 1992 a Madrid. Si sono conosciuti a Telecinco, dove lavoravano, l’amore scoppiato tra di loro gli ha spinti a costruire una famiglia. Nel 1995 è nata la loro figlia che somiglia in modo impressionante a mamma Natalia. In Italia hanno lavorato anche insieme ma nel 1998 la loro storia è arrivata al capolinea.

Ma Natalia Estrada è salita agli onori della cronaca rosa anche per un’altra relazione. Quella avuta negli anni Duemila con Paolo Berlusconi, il fratello minore del Cavaliere. Tra di loro 20 anni di differenza.

LEGGI ANCHE –> Silvia Toffanin, perché non si sposa con Berlusconi? Svelato il motivo

Natalia Estrada oggi, lontana dalla tv: ecco cosa fa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Estrada (@nataliaestradaoffan)

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci, “fede, speranza e amore”. Di schiena è un tripudio di sensualità – FOTO

Tante le esperienze che hanno portato al successo Natalia Estrada. Da Il Ciclone di Pieraccioni che l’ha consacrata nel mondo dello spettacolo alle edizioni de La Sai L’Ultima in tv. Negli anni Duemila però la sua carriera va esaurendosi. La spagnola ha abbandonato via via il mondo dello spettacolo e dal 2006 ha lasciato le scese, un ambiente nel quale aveva vissuto e primeggiato per anni.

Una scelta di vita che l’ha portata verso nuovi orizzonti. La bella Natalia ha conosciuto, infatti, il suo attuale marito, Andrea Mischianti, ha lasciato tutto il mondo patinato dello spettacolo e si è trasferita con lui in provincia di Asti. Insieme da diversi anni gestiscono un maneggio.

La Estrada ha sempre avuto una grande passione per i cavalli e l’incontro con suo marito le ha cambiato la vita, in tutti i sensi. Sono lontani i tempi della televisione ormai per lei. Secondo quanto raccontato da lei a Di Più, oggi non avrebbe nemmeno la tv in casa. Il suo mondo è fatto di natura e animali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Estrada (@nataliaestradaoffan)

È diventata anche nonna e per amore dei suoi nipotini, figli di Natalia Jr, ha ripreso anche i rapporti con l’ex Mastrota.