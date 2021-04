Critiche per Alessandra Celentano, il commento dell’allieva è al vetriolo

Alessandra Celentano e le critiche al suo comportamento nella scuola. Arrivano da parte di un’allieva che parla senza peli sulla lingua

Alessandra Celentano è da sempre l’insegnante più temuta della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei che esige di essere chiamata maestra è l’emblema del rigore, in tutto e per tutto. Nella disciplina che insegna e nel comportamento nella scuola. Entrare nelle sue grazie non è per nulla facile. Veramente pochi, in tutti questi anni, gli allievi della scuola di Canale 5 che sono riusciti a conquistarla. Tantissimi, invece, quelli con i quali si è scontrata.

Quello che molti le contestato è infatti non tanto la sua idea rigida di danza, fatta di linee, forme e perfezione, ma i modi con i quali lei si approccia agli altri, e in questo caso agli allievi. Troppo spesso, infatti, le è stato imputato di non avere tatto, di rivolgersi e dare giudizi ai ragazzi in modo brusco, ferendo ancora di più le sensibilità altrui.

Non sono mancati poi i colleghi contro i quali la Celentano si è scontrata arrivando a volte ad un aspro confronto. Ma lei è cosciente di tutto questo e va avanti, dritta, per la sua strada.

Alessandra Celentano, parole forti contro di lei

Quest’anno, nel suo lungo cammino ad Amici, Alessandra Celentano fa coppia con Rudy Zerbi, maestro di canto che si è dimostrato ritrovare un feeling artistico con la ballerina che forse nessuno avrebbe mai detto. Verso la maestra oggi arrivano le critiche di una ex allieva della scuola di Amici. Si tratta di Ibla, la cantante eliminata nel corso della seconda puntata del talent che in una intervista a Mondo Tv 24 parlando della sua esperienza nella scuola non si è risparmiata sulla maestra di danza classica.

Ibla scelta inizialmente proprio da Rudy Zerbi come sua allieva, è stata poi ritenuta non idonea e così è passata sotto la guida di Arisa. Parlando di tutto quello che ha vissuto nella scuola la cantante di Amici ha riservato un commento al vetriolo per la Celentano e il suo duro comportamento avuto nei confronti della ballerina Rosa Di Grazia, compagna di squadra di Ibla e ragazza fortemente attaccata.

“Credo che sia giusto che ognuno abbia il proprio pensiero ed i propri gusti – ha precisato Ibla – Ma sono dell’idea che in generale bisogna stare attenti ai modi con cui si esprimono i propri pensieri. Non tutti reagiscono bene e una parola detta con il tono sbagliato può fare soffrire”. Commento pungente quello dell’ex allieva per la maestra di danza. Staremo a vedere se lei risponderà.