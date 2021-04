Pier Silvio Berlusconi ogni tanto deve fare anche i conti con i risvolti negativi di Mediaset. La storica coppia ha abbandonato: ecco cosa fa ora

Pier Silvio Berlusconi, figlio del Cavaliere, ha nelle sue mani le redini di un grande impero, quello che il padre da imprenditore lungimirante ha creato ormai tanti anni fa e che lui sta portando avanti egregiamente.

Nelle sue mani le chiavi del destino di quella che è la più grande azienda italiana privata. Un’eredità immensa che Pier Silvio gestisce con grande attenzione. Molti successi negli anni ma anche qualche passo indietro come tristi saluti che sono dovuti avvenire.

Il 2020, ad esempio, si è chiuso con un addio che forse il figlio del Cavaliere non si aspettava. Di certo non lo immaginavano i telespettatori che nel momento in cui hanno appreso che due numeri uno di Canale 5 avrebbero abbandonato la rete sono rimasti senza parola.

Una coppia straordinaria oltre che storica della rete ammiraglia Mediaset che ha deciso di cambiare e lasciare. Per Pier Silvio Berlusconi è stato un addio a quelle che erano diventate ormai due persone di famiglia.

LEGGI ANCHE –> Mediaset, tre nuove fiction, tre donne, tre nomi bomba: i dettagli

Pier Silvio Berlusconi e il messaggio per la storica coppia

LEGGI ANCHE –> “Maria, ma Vaf….” Gianni Sperti sbotta in un momento perfido

Parliamo di Ficarra e Picone, il duo comico siciliano formato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. I due palermitani dopo tanti anni in Mediaset e soprattutto alla conduzione di Striscia la notizia hanno deciso di abbandonare il tg satirico.

Non c’è stata una vera spiegazione al loro “abbandono” ma per molti è il segno che si aspettavano qualcosa di più dalla rete, un ruolo maggiore, più attivo e non sempre e solo destinati alla conduzione di Striscia la notizia. Avrebbero auspicato forse ad un ruolo più soddisfacente nelle reti del Biscione per un salto di qualità che evidentemente non c’è stato e così hanno fatto le valige e sono andati via.

Pier Silvio Berlusconi è stato un duro colpo da incassare. Per il duo comico che ha scritto negli ultimi anni la storia di Mediaset lui però ha speso però belle parole: “Questa sarà sempre casa vostra. Non vediamo l’ora di lavorare ancora insieme”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficarraepicone (@ficarraepicone)

E Ficarra e Picone cosa fanno ora? Sono impegnati già in altri progetti. Per loro una serie originale Netflix. Sono già iniziate a Palermo le riprese di “Incastrati” che vedremo in sei puntate sulla piattaforma streaming. Della trama ancora si sa poco ma quello che trapela è che le loro avventure si svolgeranno intorno ad un omicidio. Testimoni del fatto faranno di tutto per sfuggire dalla scena del crimine imbattendosi in mille peripezie comiche.