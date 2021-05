Andrea Zelletta confessa il suo sogno proibito: “Mi piacerebbe proprio farlo”

L’ex gieffino manda un segnale rilasciando una dichiarazione a RTL 102.5 dove svela a quale programma sogna di partecipare.

Andrea Zelletta è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico e la notorietà grazie ai 6 mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Questa edizione del reality show, condotta da Alfonso Signorini, ha riscosso un grande successo e Andrea, arrivando in finale, da semplice tronista di Uomini e donne, per il pubblico da casa è diventato un personaggio ancora più seguito.

Si è fatto conoscere da tutti con i suoi pregi e i suoi difetti mostrandosi sempre educato, sincero e soprattutto innamorato della sua Natalia.

Il sogno nel cassetto di Zelletta

Recentemente ha traslocato insieme a lei in una nuova casa e oggi ai microfoni di Rtl 102.5 ha raccontato alcuni aneddoti, progetti e sogni nel cassetto.

Riguardo il suo amore con la bella Natalia Paragoni ha rivelato: “Qualcuno sperava che tra noi finisse tutto, ma ha fatto male i conti. Siamo felici come prima, più di prima”.

Inoltre ha anticipato che il 28 maggio uscirà il suo secondo lavoro musicale: “Si tratta di un nuovo brano, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c’è spazio per il mio studio musicale”.

Ma qual è il suo sogno nel cassetto? “Vorrei tornare in tv, ma partecipare a Masterchef. So cucinare bene. I piatti a base di pesce sono la mia specialità. I paccheri ai frutti di mare sarebbero da sfida in tv”.

L’amo è stato gettato, chissà se verrà colto dai vertici di Sky.