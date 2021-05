Federica Pellegrini, teneri baci e tanto amore: il VIDEO è già virale

Il video colmo d’amore della campionessa Federica Pellegrini, a pochi attimi dalla pubblicazione, diventa subito virale sul web.

Impazza sul web in tempi record la nuova pubblicazione della pluricampionessa olimpionica in stile libero, Federica Pellegrini. Soltanto due ore fa Federica, classe 1982 e nativa di Mirano, ha condiviso sul suo profilo Instagram una pura rappresentazione di amore e tenerezza, che, vista in seguito la reazione del suo protagonista, ha lasciato sorridere a dismisura i suoi ammiratori.

Ad apprezzare il contenuto vi saranno alcuni nomi di celebrità in vista, tra cui anche l’ex capitano della A.S. Roma, Francesco Totti, che si appresenterà soddisfatto a lasciare il suo like. A seguire un’infinità di risa prorompenti. Scopriamo perché…

Federica Pellegrini, la tenerezza improvvisa diventa virale: “quanti baci!”

“Niente oggi non mi vuole bene 😩“, si riferisce in tal modo Federica quest’oggi al suo fedelissimo amico. Servendosi spontaneamente di un’esuberante tristezza e scontento. Per poi rivelarsi nient’altro se non un’indiretta richiesta di coccole e baci. Visto che, come è ben rappresentato nella breve, ed immediatamente di successo, istantanea in movimento, Fede si lascia sopraffare dall’affetto che nutre verso il suo simpatico Rocky. Adesso più che mai dallo sguardo nostalgico.

In passato Federica godeva soltanto delle compagnia di Vanessa, un dolcissimo esemplare dal pelo nero di bulldog francese. Dopo due anni però la nuotatrice si è accorta di avere una qualche necessità in più. Quella di lasciare entrare in casa anche un “maschietto“. Così, nella primavera dello scorso anno, ha deciso di mettere in pratica questo suo desiderio.

Dando con gioia il benvenuto nella sua vita al nuovo cucciolo maculato. “Bacia il tuo cane sulla testa e registra la sua reazione“, sentenziava così, a suon di goliardica sfida, la frase chiave del video adesso reduce del boom di visualizzazioni, e che Fede ha deciso di accettare. Cosa aspettate a replicare?