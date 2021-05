Gemelle Provvedi, Silvia rassicura i fan: “Felice nonostante tutto”

Le Donatella sono le gemelle più famose della televisione italiana: Silvia e Giulia Provvedi, un corpo e un’anima tra alti e bassi

Ventotto anni, direttamente da Modena, Silvia e Giulia Provvedi sono le gemelle più note nel panorama dello spettacolo italiano. Conosciute da tutte come Le Donatella, il duo musicale ne ha fatta di strada dal loro esordio ed oggi sono più legate che mai e felici nonostante la vita le abbia messe a dura prova più di una volta. Sono inseparabili e identiche tanto che per distinguersi hanno dovuto cambiare il colore dei capelli: una bionda e l’altra mora.

Gemelle Provvedi, Silvia: la figlia e il suo compagno

Silvia è diventata mamma da circa un anno e la vita ancora una volta l’ha messa a dura prova. Nicole oggi è il suo raggio di sole dopo tante tempeste: prima il caso Corona, poi il padre di sua figlia in carcere. Un evento dietro l’altro che è riuscita a superare solo grazie all’aiuto della sua famiglia e in particolare di sua sorella Giulia. Ancora una volta Le Donatella ce l’hanno fatta.

Così Nicole, la bambina di Silvia e Giorgio, non sembra capire cosa sta succedendo in casa. “Non sente la mancanza del papà. “Respira in casa amore totale. Certo, ho lavorato molto su me stessa riducendo al minimo i momenti di sconforto perché ci sono, è innegabile. – ha dichiarato la mamma in un’intervista a Io donna – Non è facile, non mi nascondo, lo so e so nascondere bene. Però mia figlia, posso confermarlo, è felice. Nonostante tutto”.

I progetti non mancano mai per Le Donatella e anche adesso sono a lavoro per campagne pubblicitarie e shooting. Complicità e empatia, l’una accanto all’altra sempre.