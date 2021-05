Pfizer ammonisce: “Nessun dato su una seconda dose dopo 42 giorni”

I vertici di Pfizer avvertono della mancanza di dati riguardo gli effetti della somministrazione della seconda dose del vaccino a mRNA a 42 giorni, come disposto invece dal Ministero della Salute

Una circolare del Ministero della Salute ha ordinato il richiamo del vaccino anti-Covid19 targato Pfizer Biontech e Moderna estendendo l’intervallo tra la prima e seconda dose a 42 giorni invece dei rispettivi 21 e 28, indicati invece dalle stesse case farmaceutiche. Le disposizioni ripercorrono le medesime adoperate dal Regno Unito.

La decisione molto discussa è stata presa in accordo con il parere del Comitato Tecnico Scientifico e del Commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Il motivo riguarderebbe una maggiore disponibilità di dosi, favorendo la campagna vaccinale, con lo scopo di raggiungere l’obiettivo di coprire il 70% della popolazione adulta.

Arriva però il monito dei vertici Pfizer che si esprimono in merito alla vicenda.

Pfizer : il rischio di posticipare la seconda dose del vaccino

Valeria Marino, direttrice di Pfizer Italia, ha espresso il suo parere relativamente alla decisione del governo di estendere l’intervallo tra la prima e la seconda dose del vaccino a mRNA a 42 giorni anzichè i 21 raccomandati. “Il vaccino è stato studiato per una dose a 21 giorni. Dati riguardo un periodo più lungo del range di somministrazione al momento non ce ne sono, se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito” – ha detto.

A Sky Tg24 la dottoressa Marino ha aggiunto anche: “Come Pfizer dico di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici. Questo garantisce i risultati che hanno permesso l’autorizzazione”.

Non esisterebbero dunque dati relativi all’efficacia del vaccino con il raddoppiamento dei tempi di somministrazione tra una dose e l’altra.

Nel frattempo sono sei le regioni italiane che si sono già attenute alle nuove disposizioni dettate dal Ministero della Salute allungando i tempi del richiamo. Esse sono Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana.