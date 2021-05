Raoul Bova la notizia più bella: oggi per lui è un giorno fantastico, i dettagli

Chi ha vinto la gara di share di martedì 11 maggio? Ecco quali sono i dati di ascolti: Carlo Conti con il David di Donatello o Raoul Bova con Buongiorno mamma?

Ieri per la televisione italiana è stata una serata speciale. Su Rai 1 Carlo Conti ha presentato il David di Donatello, una trasmissione ricca di emozioni. Sono stati premiati sette premi al film sul pittore dimenticato Ligabue, tra cui al protagonista Elio Germano. E poi tante altre sorprese che hanno fatto da concorrenza alla serie su Canale 5 Buongiorno mamma. La fiction Mediaset è quasi giunta al termine, Raoul Bova e e la “sua famiglia” saranno riusciti a conquistare anche questa volta il primo posto sul podio dello share? Ecco quali sono i dati della serata.

Ascolti tv: chi ha vinto la gara di share?

Ecco quali sono i dati della serata di ieri, martedì 11 maggio 2021,

Rai1: la cerimonia dei David di Donatello ha appassionato 2.525.000 spettatori pari all’11.6%.

Canale 5: Buongiorno Mamma! ha raccolto davanti al video 3.255.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Rai2: Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.735.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Italia 1: Le Iene ha intrattenuto 1.582 spettatori 9,3%.

Rai3: CartaBianca ha conquistato 931.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Rete4: Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 997.000 spettatori con il 5.6% di share.

La7: diMartedì ha registrato 1.115.000 spettatori con uno share del 5.2%.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of segna 398.000 spettatori con l’1.7%.

Nove: Redemption – Identità Nascoste ha raccolto 504 .000 spettatori con il 2.2%.

Questa sera su Canale 5 Poveri ma ricchissimi con Christian De Sica farà compagnia agli italiani, mentre su Rai 1 ci sarà una nuova puntata di Ulisse: il piacere della scoperta.