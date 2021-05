Alessandra Amoroso: “cosa porta con sé?” la FOTO che tutti attendevano

Questa sarà una mattinata di gloria per l’artista canora Alessandra Amoroso: i fan sono a bocca aperta. Cosa porta con lei?

La cantante di origini pugliesi e da sempre contraddistinta nel panorama musicale italiano per la sua grande umiltà, Alessandra Amoroso, ha generato grande clamore sul web questa mattina. In molti erano da tempo in attesa di una novità che portasse con sé un po’ di speranza. Soprattutto in questo periodo colmo di dubbi ed incertezza. Eppure la luce in questo giovedì, 13 maggio, sembra lasciarsi scorgere con imponenza in fondo al tunnel.

In seguito alle sue apparizioni nelle scorse settimane sul piccolo schermo, ospite di Mara Venier, nel suo salottino di “Domenica In” e con il suo commovente messaggio riguardo al suo mancato duetto un grande artista partenopeo, Alessandra è pronta ad emozionare nuovamente i suoi fan.

Alessandra Amoroso, il pubblico insorge: questo è il suo “regalo più bello”

“…Volevo portare un po’ di colore… 🟡“, scrive così Alessandra nella didascalia all’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Un omaggio ben intriso d’amore per tutti i suoi fan della penisola italiana, quanto per l’umanità intera. Una delle caratteristiche più amate infatti dal pubblico, dell’artista canora, è sicuramente in seguito al suo talento quel sorriso che sprigiona in un solo attimo un grande dose di leggerezza.

Si mostra sempre gioiosa la cantante, fin dai suoi esordi nel programma televisivo di “Amici – di Maria De Filippi“, quando ancor prima della vittoria già grand parte del pubblico aveva previsto il suo successo futuro come il suo trionfo in blu fra gli altri membri della scuola.

“Splendi come il sole❤️“, “fai bene al cuore” e ancora “Ci colori la vita ❤️“. In tal modo sentiranno di commentare l’istantanea in giallo di Alessandra, circondandola prontamente con il loro immenso affetto. Molti saranno anche gli artisti che interverranno in seguito paragonandola ad un bellissimo “fiore”. Adesso non resta che attendere, a dita incrociate, una sua nuova hit.