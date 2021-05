Incidente in scooter: ragazzo muore a due giorni dal suo compleanno

Un ragazzo di 17 anni è morto ed un altro è rimasto ferito in un incidente in scooter avvenuto stamane a Biancavilla, in provincia di Catania.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Un ragazzo di soli 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Biancavilla (Catania) nella mattinata di oggi. La vittima viaggiava in scooter insieme ad un amico quando improvvisamente il mezzo si è schiantato contro un marciapiede e successivamente contro un cartello stradale. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 17enne. L’altro ragazzo è stato, invece, trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Catania, scooter si schianta contro un palo: 17enne muore mentre va a scuola, grave l’amico

È morto a due giorni dal suo 18esimo compleanno in un gravissimo incidente stradale. Questo il tragico destino di un ragazzo di 17 anni, Vito Lanzafame, deceduto questa mattina, giovedì 13 maggio, a Biancavilla, comune in provincia di Catania. Secondo quanto riferiscono fonti locali, tra cui la redazione del sito Diretta Sicilia, Vito si stava recando in scooter con un amico a scuola. Per cause ancora da accertare, il ciclomotore è finito contro un marciapiede e si è schiantato contro un palo della segnaletica stradale. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 17enne.

Sul luogo della tragedia è arrivato, in pochi minuti, lo staff sanitario del 118 che ha avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per Vito, deceduto per le gravi ferite. L’altro ragazzo, rimasto ferito gravemente, è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato.

Sopraggiunti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti per risalire all’esatta dinamica dello schianto. Al vaglio delle forze dell’ordine anche le cause che hanno fatto terminare lo scooter prima contro il marciapiede e successivamente contro il palo della segnaletica.

Diffusasi rapidamente la notizia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia pubblicati sui social. Tra questi anche quello dell’oratorio Don Pino Puglisi di Biancavilla: “Se ne va un ragazzo – si legge sulla pagina dell’oratorio- che ha condiviso tanti bei momenti, di gioia e di fede, insieme a noi. Piangiamo un figlio. Riposa in Pace, Grande Vito“.