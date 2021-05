Momenti di terrore nel bagno di una scuola: bambina accoltellata da una compagna

Nel bagno di una scuola media di Enna, una bambina di 14 anni, affetta da gravi problemi psichici, ha accoltellato e ferito una compagna di 12 anni.

Attimi di terrore in una scuola media di Enna, dove una bambina di 14 anni, affetta da problemi relazionali e psichici, ha aggredito e accoltellato una compagna 12enne. Dalle prime informazioni, pare che la 14enne abbia assalito la vittima brandendo un coltello da cucina nel bagno dell’istituto scolastico. La piccola è stata accompagnata in ospedale, dove è stata medicata dal personale medico che non avrebbe riscontrato gravi lesioni. Al momento la 14enne è stata allontanata dalla scuola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Aggredisce una prostituta perché ne avrebbe voluto una più giovane. Ventenne condannato

Enna, tragedia sfiorata in una scuola: bambina di 12 anni accoltellata da una compagna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Cuoca della mensa violentata a scuola in pieno giorno: a Roma è caccia all’uomo

Tragedia sfiorata in una scuola media di Enna. Una bambina di 14 anni ha aggredito e ferito con un coltello da cucina, portato da casa, una compagna 12enne nel bagno dell’istituto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta la redazione di Repubblica, la 14enne, affetta da gravi problemi psichici e affidata ad un insegnante di sostegno, avrebbe colpito la vittima, appena uscita dal bagno, con quattro coltellate al braccio alle mani, al volto e ad un orecchio. La 12enne è riuscita a divincolarsi e ha raggiunto il corridoio della scuola facendo scattare l’allarme.

La piccola è stata trasportata presso l’ospedale Umberto I del capoluogo di provincia siciliano, dove è stata medicata. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, dato che i fendenti l’hanno solo colpita di striscio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> L’acqua per fare il bagno è troppo calda, il fidanzato la riempie di botte

L’accaduto è stato segnalato dal dirigente scolastico alla Procura della Repubblica e al Tribunale dei minori e la 14enne è stata temporaneamente allontanata dalla scuola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La madre della bambina ferita ha commentato quanto accaduto affermando: “Poteva capitare a qualsiasi bambino – riporta La Repubblica. La cosa grave è che la ragazzina aveva portato con sé a scuola un coltello da cucina proprio con l’intento di fare male a qualcuno. Se mia figlia non fosse riuscita a divincolarsi, non immagino quali avrebbero potuto essere le conseguenze“.