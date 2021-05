Lutto nel mondo del cinema, morto l’attore di “Notting Hill”

Lutto nel cinema: a soli 59 anni si è spento un celebre attore, star di Notting Hill e non solo. Combatteva da tempo contro il cancro

Lutto nel mondo del cinema e della tv inglese e non solo. Dopo una lunga battaglia contro il cancro un celebre attore se ne è andato via a soli 59 anni. Era diventato famoso grazie ad uno dei film cult degli anni Novanta che ha appassionato generazioni diverse e anche i giovani di epoche diverse: “Notting Hill”.

Aveva recitato al fianco di Hugh Grant e Julia Roberts nel celebre film del 1999 e successivamente aveva preso parte a tantissimi altri progetti. Parliamo dell’attore britannico Tony Armatrading.

I social si sono riempiti delle sue foto, sul set e non solo. A dare la notizia su Twitter il suo amico e collega Tim Bentinck che ha scelto di mostrare una foto dell’attore in ospedale, con l’ossigeno e affianco ai suoi cari: la moglie Suzan Crowley e il loro cane Dash.

“Era un attore meraviglioso e un vero amico”, lo ha voluto ricordare così a pochissimo dalla sua scomparsa nel post che accompagna la foto scattata prima della morte.

“Una notizia molto triste. Il mio carissimo amico Tony Armatrading è morto di cancro un’ora fa – inizia così l’annuncio – Ho avuto il privilegio di essere il suo uomo migliore e lo amavo teneramente”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Gianni Morandi, le clamorose novità sulla sua mano: come sta ora

Tony Armatrading, una carriera tra teatro, cinema e tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da History and Drama (@fables_of_yesterday)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ballando con le Stelle, il duro attacco che mette paura: “Questa non è violenza?”

Tony Armatrading aveva preso parte a tantissimi progetti. Nel mondo del cinema oltre a “Notting Hill” aveva recitato anche ne “Il santo” al fianco di Val Kilmer e “Prison Break”. Era stato però soprattutto un attore di tv prestando il suo volto per circa trenta serie come “Angels”, “Grange Hill”, “Chalkface”, “EastEnders” “Love Hurts”, “Metropolitan Police” solo per citarne alcune.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Chi l’ha visto, Denise Pipitone: cosa ha detto davvero il testimone

Ma nella carriera di Tony Armatrading non è mancato nemmeno il teatro. Aveva iniziato proprio da lì, prima di passare a televisione e cinema. Aveva lavorato prima con il Birmingham Repertory Theatre e poi con la prestigiosa Royal Shakespeare Company recitando insieme a grandi attori del calibro di Imelda Staunton, Jeremy Irons, Pete Postlethwaite e Sean Bean in produzioni di livello come Amleto e Romeo e Giulietta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oigetit – Fake News Filter (@oigetit_uk)

Tony Armatrading era il fratello minore della musicista britannica Joan Armatrading.