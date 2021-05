Mario Biondo novità sul caso, la madre: “Sappiamo chi è stato”

Continuano le indagini sulla morte di Mario Biondo, dopo anni dalla tragedia il caso è riaperto e spuntano delle novità

Sono passati otto anni dalla morte di Mario Biondo ma il caso continua, sono ancora troppi i dubbi e le incertezze che girano intorno alla vicenda che ha colpito il cameraman siciliano trovato senza vita nella sua abitazione di Madrid nel 2013. La famiglia non si arrende e continua a cercare la persona che ha ucciso il ragazzo. Secondo le ultime notizie non si sarebbe trattato di un suicidio ma di un omicidio.

POTREBBE INTERESSARTI >>>Conflitto Israelo-Palestinese: almeno 70 morti, anche un bambino di 6 anni

Mario Biondo: le novità del caso

POTREBBE INTERESSARTI >>>Disastri aerei, volo AIRES 8250: 2 vittime, 129 feriti

POTREBBE INTERESSARTI >>>Chi l’ha visto, Denise Pipitone: cosa ha detto davvero il testimone

I genitori sono stati ospiti a Storie italiane, programma condotto da Eleonora Daniele che ha chiesto loro quali sono le novità del caso. Secondo le indagini portate avanti privatamente risulterebbe che la notte della morte fossero presenti in casa tre telefoni compreso quello di Mario.

“All’interno della nostra relazione – ha spiegato la mamma – c’è il nome della persona presente a casa di Mario nella notte del suo assassinio. La smartphone due è stato trovato, sappiamo chi è l’intestatario. E’ una persona che sospettavamo da tempo”.

La verità è sempre più vicina e dopo le ultime indagini, i sospetti della famiglia di Mario Biondo si fanno sempre più veri. Il cameramen è stato ucciso da qualcuno molto vicino a lui e conosciuto anche dai genitori.

“Ora sappiamo che in casa c’erano due persone, noi sappiamo chi sono e devono essere incriminate. – conclude la mamma Santina – Sono 8 anni che lottiamo, abbiamo prove, interviste in cui i protagonisti della vicenda dicono falsità. Tutto per coprire un omicidio”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Attualmente non sono stati fatti nomi dei sospettati. Non appena i dati vengono accertati verrà fuori la verità nascosta per troppo tempo.