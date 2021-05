Sinisa Mihajlovic: l’appuntamento più atteso di sempre. La sorpresa di Virginia

Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore e allenatore del Bologna ha ricevuto la notizia più bella dalla figlia Virginia che, con la sorella Viktorjia, partecipò al reality L’Isola dei famosi 2019

Era il luglio 2019 quando l’ex calciatore serbo e allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, amatissimo in Italia avendo militato quasi esclusivamente nel campionato nostrano, scoprì e comunicò di avere una grave malattia, una forma di leucemia mieloide acuta. Si tratta di un tumore del sangue che si sviluppa nel midollo osseo.

Lo scorso marzo 2021 lo abbiamo visto salire sul palco dell’Ariston, durante la 71^ edizione del Festival di Sanremo, perfettamente in salute. Dopo dolorose cure, un trapianto di midollo osseo e una ripresa tempestiva in seguito anche al contagio da Coronavirus nell’agosto 2020, lo sportivo ha detto con soddisfazione: “Nessuno si immaginava che sarei stato ancora qui a parlare di calcio”.

Oggi per lui arriva una straordinaria notizia, la più bella. A comunicarla sua figlia Virginia.

Sinisa Mihajlovic commosso. La figlia Virginia gli fa un regalo emozionante

Sinisa Mihajlovic diventerà nonno. A comunicarlo è stata la figlia Virginia che ha pubblicato un video toccante in cui ha ripreso i vari componenti della sua famiglia mentre ricevevano la notizia incredibile.

Il primo in ordine di apparizione è ovviamente il papà della nascitura, il fidanzato della giovane influencer, Alessandro Vogliacco, classe ’98, difensore del Pordenone. Poi è toccato a nonno Sinisa. La figlia gli ha regalato una tutina da neonato. L’ex calciatore, a metà tra l’incredulo e il sorpreso ha detto: “Ma state scherzando? Adesso, quest’anno? Mi viene da piangere”.

Virginia, classe 1999, è nata a Roma, è figlia di Mihajlovic e dell’ex subrette Arianna Rapaccioli. Ha quattro fratelli: Viktorija, Miroslav, Dushan e Nichholas. Anche loro compaiono nel suggestivo video che ha pubblicato su Instagram per informare tutti della sua gravidanza. L’ex calciatore ha anche un altro figlio, Marko, frutto della relazione precedente con Giovanna Bagordo.

La futura mamma ha partecipato al programma L’Isola dei famosi nel 2019 insieme a Viktorjia, rappresentando un unico concorrente.

Le parole che ha affidato ai social per comunicare il lieto evento sono state dolcissime: “Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita.”