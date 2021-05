“Capolavoro assoluto di bellezza”, Ainett Stephens in costume sbalordisce i fan – FOTO

Ainett Stephens, in costume manda in tilt il web. Baciata dal sole, offre ogni lato della sua incontenibile bellezza, ed è un tripudio di curve: atomica

Indimenticabile nel ruolo più seducente della televisione nel primo decennio del 2000, la “Gatta Nera” del Mercante in Fiera continua a ricoprire il primo posto nei sogni dei suoi numerosissimi ammiratori. Impossibile biasimarli, considerando l’esplosività della sua bellezza, soprattutto su Instagram, dove la showgirl è molto attiva.

Attraente e affascinante, non manca di condividere con i fan scatti che ne catturano l’immagine fuori dal comune, nella semplicità o in vesti più ricercate. Nell’ultimo post ha superato ogni aspettativa, bloccando il web in una serie di foto in costume semplicemente mozzafiato.

Ainett Stephens, perfetta da ogni angolazione

Manca poco all’arrivo dell’estate, e Ainett Stephens le dà già il benvenuto in uno scatto in costume che manda in tilt Instagram. Baciata dal sole sfoggia la sua bellezza in 184 centimetri di sensualità, offrendo ogni lato di sè fino a sbalordire il web.

Il trikini è in tonalità blu acceso con stampa bianca e spicca sulla sua meravigliosa carnagione, al quale ha abbinato un sandalo minimal nude per slanciare la figura. Non manca il make up per rendere più profondo lo sguardo, e i capelli sono perfettamente lisci e svolazzanti al cielo.

Il suo sorriso splendente incanta lo spettatore, travolto da un tripudio di curve che lasciano senza parole i fan. Una statua di bellezza che non evidenzia la più minima imperfezione sul suo corpo: il fisico tonico e scolpito personifica le più impossibili fantasie.

Gli utenti sono colti dall’irrefrenabile ammirazione: “Capolavoro assoluto di bellezza“, “Spettacolare“, “Che bomba sexy“. E in appena un’ora si raggiungono quasi 20 mila like, una cifra da record per una bellezza da primato.