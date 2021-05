Il palinsesto autunnale di Mediaset inizia a delinearsi, tra conferme e nuovi arrivi. Ecco in anteprima cosa vedremo su Canale 5 nella nuova stagione

Per le presentazioni ufficiali bisognerà attendere ancora un po’, ma il portale TvBlog è riuscito a ottenere in anteprima informazioni riguardo il palinsesto di Canale 5 della stagione autunno-inverno 2021/2022. La rete principale di Mediaset sembra intenzionata a riconfermare la maggior parte dei suoi programmi di informazione e intrattenimento, sebbene con qualche novità. Scopriamo insieme cosa vedremo in onda a partire da settembre.

Ritorni e sorprese: il palinsesto autunnale di Canale 5

Stando a quanto riportato da TvBlog rimane invariata la programmazione mattutina di Canale 5 che inizia con Federica Panicucci al timone di Mattino 5. Prosegue Barbara Palombelli con il suo Forum, mandato in onda prima dell’informazione affidata al TG5. Riconfermata Maria De Filippi con l’appuntamento settimanale con Uomini e Donne, mentre al sabato pomeriggio tornerà la nuova edizione di Amici seguita a ruota dalle interviste di Silvia Toffanin a Verissimo.

Nonostante le indiscrezioni e le voci diffuse riguardo a cancellazioni e sostituzioni, Barbara D’Urso continuerà a intrattenere il pubblico con i suoi contenitori: Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il preserale resterà nelle mani di Gerry Scotti e Paolo Bonolis con i loro rispettivi game show, da Caduta Libera ad Avanti un Altro. A sorpresa si parla dell’inserimento nel palinsesto di Enrico Papi con un nuovo progetto.

Le prime serate saranno ancora una volta all’insegna dell’intrattenimento. Ufficializzato il ritorno di Alfonso Signorini con il doppio appuntamento settimanale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in onda il lunedì e il venerdì. Riconfermata anche Michelle Hunziker al timone di All Together Now che andrà a occupare il giovedì sera, così come Scherzi a Parte che sarà affidato a Enrico Papi. La prima serata del sabato sera è ancora una volta di Tu Si Que Vales, mentre per la domenica testa a testa tra Paolo Bonolis e Barbara D’Urso. Chi la spunterà?

Non mancheranno fiction e appuntamenti sportivi, tendenzialmente inseriti il martedì e il mercoledì. Queste le notizie giunte finora, in attesa delle conferme che arriveranno con la presentazione ufficiale del palinsesto 2021/2022.