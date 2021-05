Valeria Marini. A Supervivientes gli altri concorrenti sono furiosi con lei: il motivo

La showgirl e attrice Valeria Marini è impegnata a gareggiare nel reality Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Gli altri concorrenti sono su tutte le furie con lei. Svelato il motivo

L’Honduras quest’anno è la location prescelta da due importantissimi reality gemelli, trasmessi in Italia e in Spagna. Se, infatti, da noi va in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi, contemporaneamente nel paese iberico possono godere delle immagini di un format molto simile, dal titolo Supervivientes.

Un po’ d’Italia è presente anche in questo show; tra i concorrenti, infatti, è annoverata una super showgirl nostrana che, a quanto pare sta dando spettacolo e affrontando la competizione a testa alta: stiamo parlando di Valeria Marini.

Ultimamente, però, è stata assalita dalle critiche dei suoi compagni d’avventura. L’attrice avrebbe fatto un flop clamoroso. Di cosa si tratta?

Valeria Marini a Supervivientes criticata aspramente dai compagni d’avventura

Valeria Marini, durante la sua gara a Supervivientes, era stata duramente criticata dagli altri concorrenti a causa della sua pipì. Si, avete letto bene. A quanto pare la famosa showgirl avrebbe urinato sulla spiaggia troppo vicino a una zona di passaggio, con il rischio di poter calpestare i suoi bisogni. Si è difesa con queste parole: “Non succederà più. E comunque la mia pipì è gocce di Chanel”.

Oggi arriva un nuovo attacco. Come ne L’Isola dei Famosi, anche nel reality spagnolo i partecipanti al programma sono stati divisi in due squadre. L’ultima prova che le ha viste competere per ottenere una ricompensa, si basava su una sfida di apnea. Valeria Marini si sarebbe proposta: “Fatela fare a me. In Italia ho vinto io, ho battuto tutti nella stessa situazione”.

In competizione con Omar Sanchez, la “nostra” Valeria è risultata sconfitta. E’ riemersa dall’acqua dopo pochi secondi. Si sarebbe giustificata in questo modo: “Mi è entrata l’acqua, l’ho bevuta. Non ero nella posizione giusta. Normalmente riesco a stare giù anche 2 minuti. Sono diventata leader a L’Isola dei Famosi per questa prova”.

I compagni di squadra erano furiosi con lei, come se avesse mentito prima di affrontare la sfida: “Avevi detto che era una campionessa”. In realtà, è vero quanto detto dalla Marini. Quando partecipò a L’Isola dei Famosi (nel 2012, nona edizione) nella medesima gara contro Enzo Paolo Turchi risultò vittoriosa. Ha arrotondato un po’: è durata 1,10 minuti e non 2 come asserito.