Giulia De Lellis, in top cortissimo fa esplodere i social: bellissima FOTO

Giulia De Lellis, in top cortissimo fa esplodere i social: bellissima! L’influencer ha pubblicato uno scatto che ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers su Instagram

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha esordito quando aveva appena vent’anni a Uomini e Donne e da allora non si è più fermata: negli anni è cresciuta sempre di più professionalmente e ha raggiunto traguardi importanti e inaspettati, che altre corteggiatrici di Maria De Filippi non possono neanche immaginare di vedere da vicino.

Giulia De Lellis fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia nel programma di Maria conobbe Andrea Damante, con cui ha avuto una storia importantissima che si è conclusa alla fine della scorsa estate. Durante quelle settimane lei incontrò Carlo Beretta, amico del suo ex fidanzato, con cui ha poi cominciato una frequentazione che contro ogni aspettativa è andata in porto. Ora sono felici e affiatati e innamorati come non mai. Intanto Giulia ha esordito come attrice quest’anno e, prossimamente, esordirà come conduttrice di Love Island, un nuovo format che è arrivato quest’anno in Italia per la prima volta.

Giulia ha conquistato davvero tutti e il suo successo è oramai inarrestabile: col passare del tempo diventa sempre più famosa e sicuramente ha tanti altri traguardi che la aspettano.