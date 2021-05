Baciare un cane: le conseguenze che molti ignorano

In molti ritengono sia salutare che un essere umano possa baciare il proprio cane. Ma lo è davvero nella realtà? Ecco le conseguenze.

A chi non è mai capitato di osservare una romantica scena di coccole e baci tra un cane ed il proprio padroncino? Ma soprattutto a chi non è mai successo di pensare “com’è possibile che baci il proprio cane sulla bocca?” oppure al contrario di osservare la scena ma sottolineando come questo possa essere un naturale segno di affetto verso il proprio animale.

Ma al di là del parere puramente soggettivo che ogni persona potrebbe scegliere di adottare in tal merito, baciare il proprio cane può avere delle ripercussioni sulla propria salute. Scopriamo adesso quali.

Baciare un cane: le conseguenze ed i consigli che molti ignorano

Non è di certo un mistero che i cani abbiano la sovente abitudine di utilizzare la propria lingua per leccare in ogni dove. Dunque a tal proposito, baciare sulla bocca il proprio cane, potrebbe voler dire mettersi a contatto con una lunga sfilza di virus e batteri di qualsiasi tipologia. Tali batteri potrebbero perciò entrare a contatto con le nostre mucose ed offendere in maniera grave o meno grave, a seconda della loro entità, il nostro organismo.

Eppure, stando ad alcune indagini condotte da esperti nel settore negli ultimi anni, pare che nonostante il rischio di alcune infezioni, dovute al contatto dei cani con ciò che li circonda, alcuni microbi propri dell’animale e contenuti nella sua saliva potrebbero invece rafforzare il nostro sistema immunitario.

Dimostrato ciò, di conseguenza, non risulterebbe essere un divieto in tutto e per tutto quello di baciare il proprio cane. Purché tale attività non diventi un’abitudine di tutti i giorni. E soprattutto che non vi sia un contatto diretto con la propria saliva. Per chi dunque decida, a questo punto, di voler continuare nella sua attività amorosa con il proprio cucciolo farà bene a prendere delle importanti precauzioni. Eccone alcune che potrebbero essere utili in caso si decida di intraprendere la suddetta “coraggiosa” scelta.

Oltre che un dovere, osservare un’assoluta attenzione alle date prestabilite per la loro vaccinazione, potrebbe essere un ottimo punto di partenza per risparmiarsi spiacevoli sorprese in futuro. Come assicurarsi che vi sia una corretta e quotidiana igiene orale oppure non sottovalutare i trattamenti antipulci e le regole di pulizia basilare.