Silvia Toffanin, lacrime strazianti in trasmissione: motivo devastante

Silvia Toffanin si commuove ancora. Non riesce a trattenere le lacrime in studio: “Una delle storie più intense che io abbia mai raccontato”

Oggi grandi emozioni a “Verissimo”. Dopo una lunga pagina dedicata ai ragazzi di “Amici”, Silvia Toffanin, la padrona di casa, ha cambiato registro.

Ha voltato pagina per raccontare una storia molto intensa, una storia che tutti abbiamo seguito ai tg ma che la diretta interessata non aveva mai raccontato prima d’ora. Si era presa una lunga pausa e oggi ha deciso descrivere gli ultimi tre anni della sua vita proprio insieme a Silvia Toffanin che con la sua gentilezza, il suo essere amorevole e immedesimarsi nelle storie degli altri, riesce a mettere tutti a loro agio.

Per la conduttrice di “Verissimo” non è stato però facile, non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere in studio davanti alla sua ospite.

Silvia Toffanin, si commuove più volte: storia straziante

Le lacrime di Silvia Toffanin sono tutte per Francesca Fioretti, personaggio pubblico ma soprattutto compagna di Davide Astori, il calciatore che si è spento nel 2018 a causa di un arresto cardiaco durante il sonno. Un fatto che ha lasciato tutti di stucco e per il quale il Tribunale di Firenze ha condannato da poco il medico Galanti a un anno di reclusione per aver rilasciato al giocatore due certificati falsi di idoneità.

A tre anni di distanza, Francesca Fioretti riparte, torna in pubblico, parla intensamente per la prima volta e racconta il suo libro “Io sono più amore”. Alla Toffanin la compagna di Astoria ha svelato quali erano i suoi progetti di coppia insieme al suo Davide, di come i due desideravano sposarsi e avere un altro bimbo.

Le emozioni sono troppo forti e la compagna di Pier Silvio Berlusconi non ce la fa a trattenere le lacrime. Si commuove diverse volte raccontando alcuni passi di questi lunghi tre anni. Mentre legge un passo del libro si blocca.

Non ce la fa ad andare avanti, il fatto che la Fioretti abbia conservato le scarpe del giocatore con delle carte all’interno per non far perdere il calco del suo piede, la fanno commuovere non poco. “Credimi è una delle storie più intense che io abbia mai raccontato” dice alla Fioretti che ha spiegato che lei e la piccola Vittoria, la figlia nata dall’amore con Astori, vivono “questa mancanza come una cosa normale nella nostra vita”.

Non è stato per nulla facile, ha ammesso, tanto che si è fatta aiutare anche da una psichiatra infantile, una donna, l’ha definita Francesca Fioretti, che “è stata vicino a me in un momento difficile della mia vita, ma non mi ha mai detto cosa dovevo fare” affidandosi al suo istinto materno.

Tante le domande che si è posta la Fioretti in seguito alla morte del suo compagno: sarò una brava mamma? Sarò felice come prima con lei (riferito alla sua Vittoria)? Poi la decisione di lasciare la loro casa, la Toscana e trasferirsi a Milano. “Siamo andati via insieme – ha detto – in modo diverso ma siamo andati via”.