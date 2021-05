Tancredi si racconta a Verissimo: “Non avevo più la forza”. Ultimo eliminato di Amici di Maria De Filippi, ha parlato della sua vita e del suo percorso ai microfoni di Silvia Toffanin

Tancredi è stato uno degli allievi più amati dell’ultima edizione di Amici. Eliminato durante la semifinale, oggi si è raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin dove ha avuto modo di rivelare un po’ della sua vita, del suo sogno per il canto, del covid che ha avuto qualche mese fa e del primo album uscito ieri, Iride.

Tancredi si racconta a Verissimo: “Non ho più un piano B”

“Io l’anno scorso non avevo più la forza ma non me ne rendevo conto” ha rivelato. “Entrando ad Amici, ho scoperto questo di me. Sono riuscito ad affrontare tante cose che neanche sapevo di avere. Prima di entrare ad Amici avevo il covid, addirittura pensavo che non fosse destino e infatti volevo mollare, perché continuavo a risultare positivo. Poi, all’improvviso, sono risultato negativo. E sono entrato. Se penso al ragazzo di allora, non mi riconosco più“.

Suo padre, per tutto questo tempo, lo ha supportato in silenzio. “Mi ha detto di essere orgoglioso di me. Lui mi ha sempre spinto a seguire il piano A, e non il piano B“.