Laura Pausini in rosa è un incanto per gli occhi: record di likes – FOTO. Stiamo parlando di una delle cantanti più amati del nostro Paese

Laura Pausini è una delle cantanti più amate del nostro Paese: ha esordito quando era appena una ragazzina, aveva soli quindici anni e non aveva idea del fatto che la sua vita sarebbe totalmente cambiata da quella partecipazione al Festival di Sanremo dove conquistò tutti con la sua voce senza limiti.

Laura Pausini fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Laura ha portato la musica italiana in tutto il mondo, lo ha sempre fatto negli anni ma quest’anno in particolar modo perché ha avuto l’onore di essere candidata al prestigioso Premio Oscar. Anche se non ha vinto, è tornata in Italia felice ed emozionata come solo una ragazza che non si è mai abituata al successo strepitoso ottenuto avrebbe potuto fare. D’altronde Laura è rimasta davvero umile e ha vissuto il sogno degli Oscar con gli occhi pieni di incredulità, in ogni caso per lei è stata una vittoria e una esperienza che non dimenticherà mai.

Intanto, l’affetto dei fans, di certo non le manca. Ogni giorno pubblica scatti sul suo profilo che fanno impazzire i suoi followers e riceve tantissimi likes, complimenti e commenti da parte del pubblico che negli anni non l’ha mai abbandonata e soprattutto non in questo periodo.