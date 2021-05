La bellissima conduttrice di Dazn pubblica uno scatto che lascia incantati i suoi followers. Un fisico mozzafiato e una bellezza inaudita.

Diletta Leotta è uno dei personaggi più cliccati e seguiti del panorama italiano. Colleziona la bellezza di 7,7 milioni di followers su Instagram che non si perdono uno scatto che pubblica, inondandola di like e commenti.

E’ senza dubbio anche una delle donne più seguite dai paparazzi e recentemente si è lamentata proprio dell’invadenza dei fotografi che sono arrivati a ‘spiarla’ con un drone davanti la cucina di casa sua.

Diletta, oltre al gossip, prosegue il suo lavoro che le sta dando molte soddisfazioni alternandosi tra la conduzione di Radio 101 e di Dazn come inviata a bordo campo delle partite di Serie A.

Un fisico mozzafiato…

In questo post pubblicato qualche tempo fa, la bella siciliana mette in mostra il suo corpo da urlo. Le forme sinuose non riescono ad essere facilmente contenute nel suo bikini fasciato e il lato A implode!

Diletta si trova in ginocchio su una barca nel bel mezzo del Lago di Como e tiene in mano una tavola con la quale probabilmente si tufferà per ammirare le bellezze del lago.

Oggi l’influencer è felice accanto al suo Can Yaman, nonostante le voci su una loro presunta crisi e un tradimento di lei con il figlio del presidente della Roma Ryan Friedkin, questione che ha voluto chiarire sottolineando che i due hanno avuto una fugace liason a dicembre quando era ancora single.

Sembrerebbe che la bella Diletta talmente incantata dalla bellezza del Lago di Como abbia comprato una casa proprio nella rinomata località lombarda dove si gode i suoi ritagli di tempo.