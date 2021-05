Una posa da togliere il fiato quella di Veronica Gentili: veste un’eleganza senza fine poi lo stacco di gambe. E’ superativa.

La giornalista ed attrice romana classe 1983, Veronica Gentili, mostra un’eleganza senza fine nel suo ultimo scatto. La bellissima conduttrice televisiva, nata sotto il segno del Cancro, si trovava in attesa della puntata andata in onda nella serata di ieri di “Stasera Italia“. Noto talk show, firmato dalla rete Mediaset, e volto ad argomentare varie questioni riguardanti la politica, i più recenti casi di cronaca ed attualità.

Ma scopriamo adesso cosa ha rapito l’attenzione dei suoi ammiratori prima che l’appuntamento con il programma avesse inizio.

Veronica Gentili,

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

“Sabato italiano“, scrive Veronica nella didascalia al meraviglioso scatto pubblicato sul suo profilo Instagram nel tardo pomeriggio scorso. Vestendo un outfit a ben dire elegante e rigorosamente diviso dalle tinte bianche e nere, la sua affermazione verrà immediatamente e dolcemente redarguita da un utente. “Incanto italiano🌷✨“, così la correggerà un ammiratore lasciando poi spazio ad una lunghissima serie di apprezzamenti.

L’istantanea raggiunge in poche ore gli 8mila like e la conduttrice appare sicura di sé ed estremamente affascinante, ma non solo per quel che riguarda il look sfoderato di fronte alla macchina fotografica che ha realizzato il suo ritratto, o più tardi alle telecamere dello studio televisivo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

“L’eleganza la bellezza e la professionalità di questa donna“, in tal modo continueranno gli elogi della giornalista. Nel frattempo, Veronica, oltre a dare adito alla sua professionalità, appena citata su Rete 4, condividerà altri dettagli della sua precedente serata. Una deliziosa cenetta ed un tramonto mozzafiato fra le colline.