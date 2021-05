“Bellezza”. Giulia De Lellis toglie il fiato, record di likes sui social FOTO

“Bellezza”. Giulia De Lellis toglie il fiato, record di likes sui social. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito pochi anni fa, quando ha partecipato a Uomini e Donne con lo scopo di trovare l’amore. Nel programma conobbe Andrea Damante, tronista veronese che aveva conquistato un intero parterre femminile che avrebbe fatto qualsiasi cosa per fare breccia nel suo cuore.

Giulia De Lellis toglie il fiato nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia nel corso degli anni ha raggiunto un successo che nessuna tronista o corteggiatrice ha mai conquistato. A parte Tina Cipollari, che è diventata una vera e propria icona della televisione, Giulia invece ha seguito un percorso diverso ma allo stesso modo ha conquistato tantissimi followers che ad oggi la seguono e credono in lei. Quest’anno ha esordito come attrice e tra poche settimane esordirà anche come conduttrice per un programma tutto nuovo dove lei sarà al timone.

Nell’attesa, si sta godendo la sua famiglia e il suo fidanzato Carlo Beretta che in questi mesi non l’ha mai lasciata sola. Un amore inaspettato che non pensava potesse durare, ma che va avanti dalla fine della scorsa estate.