Dayane Mello sfoggia le sue gambe meravigliosa ed Instagram va in tilt FOTO. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, adesso si sta godendo l’arrivo dell’estate

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo dello spettacolo. Il suo successo è stato senza dubbio sancito dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha conquistato tutti con il suo caratterino. L’avevamo già vista fuori dalla casa qualche anno fa, quando decise di fare una sorpresa al suo ex compagno Stefano Sala per portargli la loro bambina dopo mesi e mesi in cui erano stati lontani l’uno dall’altra.

Dayane Mello si rilassa al mare: lo scatto fa record di likes

Quando è toccato a lei, è entrata nella casa con tanti buoni proposti: di divertirsi, di magari trovare l’amore e soprattutto farsi conoscere, ed è riuscita a fare almeno due di queste due cose. Nella casa è anche cresciuta, ha trovato amicizie importanti e ha affrontato traumi che si porterà dietro per sempre: infatti, proprio durante questa esperienza, ha appreso della scomparsa di suo fratello in un incidente stradale e a causa del covid sarebbe stato inutile uscire dalla casa e andare da lui.

Ha affrontato questo lutto nella casa, circondata dagli amici che l’hanno accompagnata durante questo percorso e che hanno imparato a volerle bene. Ora che è fuori dal reality sta cercando di rilassarsi e di godersi l’arrivo dell’estate che è alle porte.