Isola dei Famosi, malore per Valentina Persia: arrivano i soccorsi. La naufraga ha perso i sensi a causa della fame: momenti di terrore in Honduras

Valentina Persia è senza ombra di dubbio una delle naufraghe più amate di questa ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Non è un reality semplice, i concorrenti devono fare i conti con la fame, con la mancanza da casa, con la scomodità di vivere tutto il giorno su un’isola deserta e doversi cercare da mangiare al di là delle mini porzioni di riso giornaliere che ricevono dalla produzione.

Isola dei Famosi, Valentina Persia ha un malore e arrivano i soccorsi

Valentina nel corso delle settimane sull’isola ha conquistato tutti, ha dimostrato di essere una donna forte e con un caratterino che fa molto discutere. Nessuno è capace di essere forte tutto il tempo, però, soprattutto quando lo stress, la fame, la mancanza e tutti i problemi che i naufraghi sono costretti ad affrontare sull’isola, diventano piuttosto difficili se non impossibili da ignorare. Valentina, infatti, oggi si è sentita male.

“All’improvviso non ho più sentito le gambe, sarà stato lo stress, la fame, non lo so” ha raccontato Valentina. Sull’isola sono arrivati i soccorsi mentre i suoi compagni cercavano di farla riprendere con un po’ d’acqua, ma ovviamente non era abbastanza.