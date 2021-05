Donna travolta da un’auto in pieno centro: la dinamica della tragedia

Stamane, una donna di 47 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a Palermo. Inutili i soccorsi.

Una donna di 47 anni è morta questa mattina a Palermo investita da un’auto. Il dramma si è consumato in via Duca della Verdura, dove la donna a piedi stava attraversando la strada, quando improvvisamente una vettura l’ha centrata in pieno facendola finire rovinosamente sull’asfalto. Tempestivo l’intervento dei soccorsi che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la 47enne di cui è stato constatato sul posto il decesso. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Municipale a cui sono stati affidati i rilievi di legge.

Palermo, investita da un’auto mentre attraversa la strada: morta una donna di 47 anni

Ancora una vittima sulle strade del nostro Paese. È accaduto questa mattina, lunedì 17 maggio, intorno alle 10:30 a Palermo. A perdere la vita una donna di 47 anni, Gandolfa Ilarda.

Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Repubblica, la 47enne stava attraversando la strada all’incrocio tra via Notarbartolo e via Libertà, quando improvvisamente una vettura l’ha travolta. Dopo l’impatto, che ha fatto terminare la vittima sull’asfalto, il conducente dell’auto si è subito fermato.

In pochi minuti presso l’incrocio è arrivata l’equipe medica del 118 che ha provato invano a rianimare la donna per diversi minuti. Purtroppo, alla fine i soccorritori si sono dovuti arrendere constatandone il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale del capoluogo siciliano che hanno provveduto ai rilievi del caso in modo da ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, l’area è stata chiusa al traffico e transennata con inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale.