“Temptation Island”, indiscrezioni su una coppia bomba nel cast

“Temptation Island”, manca sempre meno all’inizio del programma ed i rumors sulle coppie non si placano. Parla il diretto interessato

Manca sempre meno per la nuova edizione di “Temptation Island”, il reality dei sentimenti di Canale 5. Si attende con trepidazione di sapere quali saranno le coppie che in questa stagione si metteranno alla prova. Si vocifera da molto tempo che per il 2021 si dovrebbe procedere con una edizione mista, tra coppie vip e coppie non conosciute. Su questo, come su molti altri dettagli, non c’è ancora la conferma.

Mediaset tace per il momento in attesa del comunicato ufficiale e nel mentre volano ipotesi ed indiscrezioni soprattutto sui concorrenti famosi di questa nuova edizione. Di recente è trapelato che nel cast dovrebbe esserci una coppia bomba nata in un altro del programma di Maria de Filippi, “Uomini e Donne”.

Si tratta di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Verità o solo rumors di corridoio? I fan fremono ma dopo un attimo di silenzio ci ha pensato l’ex tronista a dire la verità.

“Temptation Island”, Massimiliano e Vanessa nel cast?

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto di “Uomini e Donne” nel cast di “Temptation Island”, questo uno dei rumors più forti degli ultimi giorni. A dire la verità su questa indiscrezione che circola ci ha pensato il diretto interessato in una diretta su Instagram.

“A Temptation Island non parteciperemo perché ad oggi credo sia un po’ inutile, ora ci godremo l’estate e tutto quello che verrà…” ha precisato fin da subito l’ex tronista. Non ha nascosto che l’esperienza del programma delle tentazioni lo alletta ma adesso non è il momento giusto, magari in futuro perché no, qualora dovesse arrivare la proposta da parte degli autori.

“Magari l’anno prossimo, ma ad oggi credo che non sia neanche una cosa buona per la relazione che si sta costruendo adesso…” ha aggiunto senza negare che il programma estivo è per lui un sogno.

La sua compagna, invece, non vorrebbe affatto partecipare. “Ha paura di quelle che mi spalmano la cremina…” ha rivelato Massimiliano sulla sua Vanessa. Per il momento il loro è un no secco, per il futuro si vedrà.