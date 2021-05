Eleonora Daniele terrificante: la donna ferma la trasmissione

Eleonora Daniele non riesce a trattenersi, il suo viso parla da solo. La conduttrice invita a riflettere e poi blocca tutto: “Ci dobbiamo fermare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Eleonora Daniele è amatissima del suo pubblico eppure a breve non la vedremo più al mattino alla conduzione del suo programma “Storie italiane”. La giornalista, alcune settimane fa ha confessato di voler cambiare vita.

Nella sua seconda vita, l’ex gieffina si immagina psicologa. Sta studiando e nel giro di pochi anni vorrebbe avere uno studio tutto suo. Vite parallele dunque per la brava conduttrice? Assolutamente no per quanto ha detto fin ora.

I suoi fan sono tristi per la notizia e così si godono questi ultimi giorni in cui è certo che la vedremo in video. Per tutto il resto si aspettano delle conferme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Carlo Conti e quel pianto per la morte dei suoi amici: “Dolore immenso

Eleonora Daniele invita a riflettere: “Ci dobbiamo fermare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Gf Vip”, è clamoroso: “Chiedo il provino alla grande soubrette”. Nome esilarante

Ieri la brava Eleonora Daniele ha aperto il suo spazio di informazione con la tragedia di Stresa. Un fatto di cronaca che ha segnato tutta l’Italia e che ci ha mostrato una conduttrice visibilmente emozionata.

Ha deciso di aprire con un omaggio alle vittime della tragedia la Daniele senza dilungarsi molto in introduzioni e riflessioni. Pochissime parole che mostrano uno stato d’animo straziato. Il suo invito? A fermarsi, per riflettere e meditare davanti ad episodio così cruenti. “Tutti quanti ci fermiamo per riflettere – ha detto – davanti a notizie di questo genere”.

Sia prima che dopo il servizio la conduttrice Rai è apparsa preoccupata e decisamente coinvolta dall’accaduto. Il suo volto parla da solo. Del resto lei non riesce a nascondere i suoi sentimenti e non è la prima volta che mostra, senza remore, le sue emozioni, di donna e mamma che non sa rimanere impassabile di fronte a certi avvenimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Storie Italiane (@storieitalianerai)

È anche questo che piace molto al suo pubblico. Il suo essere lineare, sobria ma anche molto empatica. Per andare avanti Eleonora Daniele si è “rifugiata” nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Grande dolore per la tragedia della funivia di Stresa. Si rispetti la sicurezza. Le istituzioni e la politica si fermano quasi in apnea”.