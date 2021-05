“Tale e quale show”, Carlo Conti vuole l’ex concorrente del GF Vip nel cast

Lavori in corso per la nuova stagione di “Tale e quale show”: Carlo Conti punta gli occhi sull’ex concorrente del GF Vip

La macchina di uno dei programmi di punta della Rai, Tale e quale show, riprende. Sono infatti iniziati i lavori per formare il cast che parteciperà alla nuova edizione, confermata nel palinsesto autunnale. Al timone ci sarà ancora una volta Carlo Conti che conduce con successo la trasmissione dal 2012. Tante le indiscrezioni su chi saranno i protagonisti, tra queste emerge l’apparente volontà del conduttore di avere con sé una ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco di chi si tratta.

Ritorno in Rai per l’ex gieffina? Carlo Conti la vorrebbe a tutti i costi

Si tratta di una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del reality di Canale 5, nonché terza classificata. Carlo Conti avrebbe messo gli occhi su di lei.

Il conduttore vorrebbe Stefania Orlando nel cast di Tale e quale show, è ciò che riporta TvBlog. Un personaggio dello spettacolo che rientrerebbe perfettamente nei canoni richiesti per partecipare al talent: doti canore, spiccata personalità, un talento nell’intrattenere il pubblico.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip si è tenuta piuttosto lontana dalla televisione, a differenza di alcuni suoi colleghi, preferendo dedicarsi interamente a un’altra sua grande passione ovvero la musica. Solo qualche ospitata per lei che ha tuttavia ricordato al pubblico quanto sia portata per lo schermo.

Di recente è tornata proprio in Rai da Alberto Matano a La Vita in Diretta, che l’ha accolta dandole il bentornato a casa. Per numerosi anni Stefania è stata una dei volti della tv di Stato e lei stessa ha confermato di avere alcuni progetti all’orizzonte in ambito televisivo. Che sia pronta una nuova conduzione per lei o Carlo Conti riuscirà nell’impresa di averla a Tale e quale?

La risposta definitiva la si potrà avere solo nei prossimi mesi. Per il momento Orlando continuerà a regalare nuova musica al pubblico: dopo il video della sua “Babilonia“, è pronto un nuovo singolo da lanciare per l’estate dal titolo “Bandolero“.