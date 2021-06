Giulia De Lellis chi è, biografia: tutto sulla conduttrice di “Love Island”

È la conduttrice della versione italiana di Love Island, il reality sull’amore in onda su Discovery Plus: scopriamo qualcosa in più su Giulia De Lellis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La versione italiana del reality sull’amore, Love Island, è ufficialmente iniziata: la prima puntata è attualmente disponibile sulla piattaforma di Discovery Plus. Il pubblico seguirà le vicende di uomini e donne single che dovranno cercare di formare delle coppie sulla base di interesse reciproco o di strategia. Ai vincitori andrà un montepremi in denaro. Per l’occasione debutta con conduttrice l’influencer Giulia De Lellis, diventata famosa dopo aver partecipato al programma Uomini & Donne. Ma negli ultimi anni la giovane ha dato prova di avere stoffa per far parte del mondo dello spettacolo. Ecco come.

Chi è Giulia De Lellis e perché è seguita da milioni di persone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Classe 1996, Giulia De Lellis potrebbe essere definita come la classica ragazza della porta accanto. Appassionata di moda, per diverso tempo la sua aspirazione fu quella di diventare una stilista. Nel 2015 la sua vita viene stravolta dalla partecipazione a Uomini & Donne, quando corteggiò l’allora tronista Andrea Damante. Giulia stupisce per la sua forte e spiccata personalità, nonostante la giovanissima età tiene testa alle critiche e alle perplessità dello stesso deejay che finisce per sceglierla. La coppia, amatissima dal pubblico, scoppia nel 2018 in seguito ad alcuni tradimenti del ragazzo. Dopo la rottura la giovane scrive un libro, “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza“, che riscuote un successo sorprendente.

LEGGI ANCHE -> “Love Island”, chi sono i dieci concorrenti del programma di Giulia De Lellis

La carriera da influencer della giovane procede attraverso contenuti social che seppur considerati frivoli, attraggono moltissime giovani. Giulia si mostra senza filtri, non nascondendosi dietro una cultura che ammette di non avere. Si fa conoscere ulteriormente partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, giungendo in finale. Dopo la separazione con Damante, continua a far parlare di sé per la sua intricata vita sentimentale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Isola dei Famosi”, anticipazione finale: i dettagli di una serata sorprendente

È apparsa sulle copertine dei giornali con il cantautore Irama prima e Andrea Iannone poi. Nonostante la loro complessa storia, l’influencer sembra ritornare però sempre dal suo primo grande amore: Andrea Damante. Tra alti e bassi i due sembrano riuscire a ricucire i rapporti, riallacciati anche durante il primo lockdown nella primavera del 2020. La coppia va a convivere e decide di allargare la famiglia pendendo un cane, Tommaso.

Nonostante sembrasse essere la volta buona tocca a lei mettere gli occhi su qualcun altro. In questo caso un amico del deejay, Carlo Gusalli Beretta, con il quale intraprende una relazione tra le polemiche di chi l’accusa di aver ripagato con la stessa moneta l’ex fidanzato.

LEGGI ANCHE -> “Uno Mattina”: la Rai ha preso una decisione, cosa succederà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Negli ultimi anni la giovane ha continuato ad acquisire pubblico e vanta oggi circa 5 milioni di followers su Instagram. Oltre alla moda e al make-up, Giulia inizia a studiare anche recitazione e debutta come attrice nella miniserie di Witty Tv “Una vita in bianco“. Quest’anno ha invece preso parte al film “Genitori vs Influencer” per poi annunciare il debutto come conduttrice principale di “Love Island Italia“.