“Beautiful”, anticipazioni puntata 19 giugno: il grande ritorno

Beautiful, anticipazioni 19 giugno: Brooke fa una promessa a Quinn. Un personaggio particolarmente amato torna a Los Angeles.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke raggiungere casa Forrester per affrontare Quinn. Dopo che la Fuller ha cercato di incastrarla caricando il video del suo bacio con Bill sulla cornice digitale, la Logan è furiosa. Se Katie e Ridge venissero a sapere del tradimento dei rispettivi partner, la stabilità della loro famiglia sarebbe nuovamente a rischio. A casa di Brooke, nel frattempo, Donna cerca di tenere la sorella minore all’oscuro di tutto. Peccato che Bill si sia accorto del suo strano comportamento e stia cercando di indagare. Più si avvicina la festa, più la situazione rischia di precipitare.

Beautiful, anticipazioni 19 giugno: il segreto svelato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Brooke affronterà Quinn. Nonostante la Fuller stia cercando di metterla con le spalle al muro, minacciando di raccontare tutto a Ridge durante la festa, la Logan non si lascerà intimorire. Brooke assicurerà a Quinn che sarà lei a raccontare tutto al marito a tempo debito. In questo modo, spera che sia Ridge che Eric finiranno per essere inorriditi dal tentativo della donna di ricattarla.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che a casa Forrester è atteso un grande ritorno. Si tratta di Bridget, figlia primogenita di Brooke ed Eric, giunta a Los Angeles per prendere parte alla festa. Il suo ritorno sarà molto importante per le successive trame della soap opera. Per saperne di più, leggete il nostro articolo dedicato.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 19 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.