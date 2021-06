Non tutte le persone possono affermare di avere un lato romantico, anzi. Questi segni zodiacali in particolare si tengono ben lontani da ogni tipo di smanceria

Si dà spesso per scontato che tutti riescano a mostrare il proprio lato sentimentale attraverso gesti o parole. Non è però sempre così, anzi, alcune persone si trovano in difficoltà ogni volta che qualcuno tenta di spingerle a farlo contro la propria volontà. Ognuno dovrebbe sentirsi libero di esprimere le sue emozioni come meglio crede, ma è anche vero che un gesto di carineria o una dichiarazione d’amore farebbero piacere a chiunque. Scopriamo quindi chi proprio sembra non riuscire a essere minimamente romantico secondo il parere degli astrologi.

I segni zodiacali meno romantici di tutti

Tra i segni appartenenti a questa categoria troviamo l’Ariete che sembra avere delle vere difficoltà a esprimere i propri sentimenti. Non solo, essere romantico non fa per lui e qualsiasi tentativo risulterebbe forzato e imbarazzante per entrambe le parti. Il più delle volte non riesce a dimostrare con le parole quello che prova ma questo non significa che non cercherà di farlo a proprio modo. Preferisce di gran lunga dimostrarlo con i fatti, aiutando la persona amata, facendoli da supporto o cercando semplicemente di essere presente.

Lo stesso vale per il Leone che sceglie di dare prova del proprio amore più concretamente. Il romanticismo non fa per questo segno, sempre piuttosto sarcastico, che tende a ironizzare per nascondere un proprio imbarazzo. In questo modo potrebbe passare per una persona insensibile o piuttosto fredda. Ma niente paura, anche i leoni possono avere il cuore d’oro e lo dimostreranno con la praticità. Sono i fatti che contano per lui.

Poi troviamo i Gemelli che viaggiano su una retta parallela rispetto al romanticismo. Le smancerie non fanno per loro, non riusciranno a sciogliersi dinnanzi alla proposta di una serata romantica alla quale tenteranno quasi di sottrarsi. La dolcezza non è un tratto caratteristico di questo segno che preferisce invece approcciarsi in maniera differente, attraverso il suo lato più comico. Far ridere la persona che ama è una priorità, dimostrando di avere a cuore la sua felicità.

Anche il segno della Vergine tende a essere considerato piuttosto freddo e distaccato. Questo non significa che non provi sentimenti o non ci tenga, semplicemente preferisce impiegare il suo tempo nel lavoro. Ma questa ossessione nasconde la volontà di poter donare alla persona amata una vita soddisfacente, fatta anche di momenti da ritagliarsi insieme come un bel viaggio. Sono questi gesti che daranno prova del suo amore.

Infine troviamo il Capricorno, noto per la propria caparbietà e sicurezza. Una sicurezza che ama regalare a chi gli sta attorno, nei confronti dei quali non riesce sempre a essere la persona più romantica del mondo. Anzi. Un segno che ha altri modi per far capire cosa prova, la comunicazione non è una di quelli. Eppure su di lui si potrà sempre contare e saprà restarti accanto in ogni occasione, che forse rimane la cosa più importante.