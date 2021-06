Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è tornato a una sua grande passione, la musica. Pierpaolo Pretelli presenta il nuovo singolo “L’estate più calda”, accanto a lui la fidanzata Giulia Salemi

Secondo classificato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli presenta oggi il frutto del lavoro dell’ultimo periodo. La sua esperienza nel reality di Canale 5 è durata sei mesi nei quali ha fatto molto parlare di sé per le sue relazioni amorose e familiari. È però uscito dalla casa più spiata d’Italia accanto a Giulia Salemi, con la quale sembra che le cose stiano andando a gonfie vele. Proprio lei gli è rimasta affianco in questi mesi nella preparazione di un progetto molto desiderato, la produzione del suo nuovo singolo musicale.

L’ex gieffino presenta “L’estate più calda”, la risposta del pubblico non si fa attendere

Non è un debutto per lui che la scorsa estate aveva rilasciato il suo primo brano, “Rondine“, in collaborazione con la cantante Giorgina che ha voluto affiancarlo anche questa volta. Esce oggi su tutte le piattaforma digitali il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli, “L’estate più calda“.

L’uscita del brano era stata annunciata alcune settimane fa sui social proprio dall’ex velino e dalla compagna Giulia Salemi. Il singolo è stato scritto insieme a Shade e ha visto la partecipazione del produttore Giacomo Roggia, in arte Jaro. “Sono stati mesi di lavoro costante, proprio per questo voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo fantastico progetto“, scrive Pierpaolo.

Ai suoi collaboratori, alla casa discografica Warner Music, agli amici e soprattutto alla compagna, vanno i suoi ringraziamenti più sentiti. “Grazie a tutti voi che da quando sono uscito dalla casa del GF mi avete accolto in una grande famiglia“, si rivolge così ai suoi fan e a quelli di coppia che continuano a seguirli con entusiasmo. Proprio grazie a loro il brano è schizzato al secondo posto della classifica iTunes pochi minuti dopo la sua uscita.

“L’estate più calda” rappresenta il classico singolo stagionale, che regala leggerezza e trasmette una gran voglia di ballare. È stato girato anche il videoclip che sarà rilasciato a breve, protagonista del video proprio la fidanzata Giulia Salemi.