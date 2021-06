Michelle Hunziker più provocante che mai in tenuta sportiva. Così incontenibile che fa “sbottonare” anche suo marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker si gode le sue meritate vacanze. Dopo un anno intenso di lavoro in tv, la moglie di Trussardi si rilassa un po’ senza però fermarsi del tutto. Se per il momento ha dato uno stop agli impegni televisivi, non molla gli allenamenti che le garantiscono un fisico sempre al top.

Per tutti i suoi fan che dall’inizio del lockdown ad oggi l’hanno seguita con il suo circuito di allenamento rinominato “Iron Ciapet”, la presentatrice sta organizzando un mega evento live, in due giorni, per allenarsi tutti insieme, all’aperto, con i personal trainer ma questa volta in presenza.

TI POTREBBE INTERESSAN ANCHE –> “Anche io ho zoommato” Alessia Macari, il bikini esplosivo: curve da infarto – FOTO

Michelle Hunziker, la canotta e quel panorama che fa sognare

TI POTREBBE INTERESSAN ANCHE –> “Posso essere tuo marito?” Anna Tatangelo slip e reggiseno in mezzo alla strada, si ferma tutto – FOTO

Giornata importante oggi quella di Michelle Hunziker e suo marito Tomaso Trussardi. I due sono partiti molto presto dal rifugio in mezzo alle montagne dove si sono ritagliati qualche giorno di relax, per partecipare all’evento “Slow food, fast cars” organizzato anche dal rampollo della famosa casa di moda.

I due partono di buon’ora con una super car. La conduttrice Mediaset documenta tutto nelle sue Instagram Stories e ci racconta un po’ il percorso. È qui però che succede qualcosa che forse i fan da Trussardi non si sarebbero mai aspettati.

Un’inquadratura davvero provocante e una battuta un po’ spinta che da un uomo raffinato ed elegante come lui non ci si aspetta. Uno zoom strategico quello che l’imprenditore ha fatto verso sua moglie e la parte incandescente del suo fisico.

Michelle è in tenuta casual, con short e canotta. La scollatura è però esagerata e mentre lei monta nella super car con la portiera chiusa, seguendo le indicazioni di suo marito, parte l’ingrandimento eccessivo.

“Cos’è questa roba qua, è un cuscino?” chiede Michelle al marito che sta filmando. Lui però non si contiene, ironizza e si spinge oltre. Zoomma sul decolleté della presentatrice e a voce alta le dice: “Io ne vedo due” puntando l’obiettivo sul lato A che mostra un davanzale abbondante e sodo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

“Daaai” risponde la Hunziker per dirgli di smetterla. I fan gioiscono e ringraziano Trussardi per la gentile condivisione.