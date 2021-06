Olimpiadi, a sorpresa un artista internazionale approda in Rai per l’apertura

A un mese dalla partenza delle Olimpiadi di Tokyo, alcuni dettagli sullo speciale che Rai1 ha in programma per il 22 luglio. In arrivo un artista internazionale

Sebbene al momento l’attenzione sia rivolta principalmente agli Europei di calcio, si sta avvicinando un altro grande attesissimo evento: le Olimpiadi. Dopo il rinvio causa pandemia e numerose perplessità riguardo il loro svolgimento, le Olimpiadi di Tokyo si faranno. A partire dal 23 luglio la Rai trasmetterà le gare e seguirà accuratamente gli atleti che rappresenteranno il nostro Paese. In attesa di assistere alla cerimonia di apertura alcuni esponenti dello sport italiano saranno protagonisti di The Unbreakable. Ecco di cosa si tratta.

L’artista che intratterrà il pubblico alla vigilia delle Olimpiadi

Un approfondimento legato alla carriera di atleti che hanno tenuto alto il nome dell’Italia e che si raccontano ogni sabato su Rai 2 alle 10:40. Lo scorso 19 giugno l’étoile Eleonora Abbagnato ha presentato la prima puntata di The Unbreakable che vede la ballerina conversare con cinque eccellenze dello sport italiano.

Il primo episodio ha visto come protagonista Arianna Fontana alla quale seguiranno Vanessa Ferrari, Clemente Russo, Bebe Vio e Francesca Piccinini. Aneddoti inediti, racconti di chi ha lasciato il segno e con tanto impegno e altrettanta passione ha raggiunto successi straordinari.

Alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo, nonché giorno della cerimonia di apertura, saranno proprio loro a guidare un monologo che la Rai manderà in onda prima dell’accensione della fiaccola. Il 22 luglio a loro si unirà anche un artista internazionale.

Si tratta di James Blunt, il noto cantautore inglese, che accompagnerà gli atleti con la sua musica. L’artista è stato più volte ospite del nostro Paese dove oltre a essersi esibito innumerevoli volte, ha anche collaborato con Laura Pausini in una versione alternativa del brano “Primavera in anticipo“. Il cantante di “You’re beautiful” intratterrà i telespettatori in attesa di assistere alla cerimonia di apertura dell’attesissimo evento.

L’appuntamento con la puntata speciale di The Unbreakable è per il 22 luglio su Rai 1, dopo la messa in onda dell’informazione serale.