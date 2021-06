Alberto Matano a “La vita in diretta” è tornato a parlare di Nicola. Sulla vicenda parole forti che non lasciano equivoci

Il caso di Nicola Tanturli ha tenuto in apprensione tutta l’Italia. Dopo essere stato da solo nel bosco, la fine più bella: Nicola è stato ritrovato sano e salvo. Il merito è di Giuseppe Di Tommaso, inviato de “La Vita in Diretta” condotta da Alberto Matano, che ha sentito la sua vocina nel bosco e ha avvertito subito i carabinieri.

Del caso di Nicola se ne sono occupati i principali programmi di informazione e ancora oggi il caso non è chiuso. Si cerca di capire come un bambino così piccolo, di soli 21 mesi, sia riuscito a camminare tanto.

Poi ci sono i genitori che sono accusati di non aver badato attentamente a lui e di aver dato l’allarme in ritardo. E ancora, si aggiunge un altro dettaglio: pare che la coppia si sia trovata in un’altra situazione simile: l’altro figlio scomparso più o meno allo stesso modo e ritrovato grazie ad un vicino.

Le critiche sui genitori di Nicola non mancano. Ieri in studio Alberto Matano non è riuscito a mantenere la calma e ha mostrato tutta la sua indignazione.

Alberto Matano e la storia di Nicola: “Evitiamo di..”

Si sfoga a “La vita in diretta” Alberto Matano affrontando la storia di Nicola. Come detto, i dubbi sono tanti e c’è chi punta il dito contro i genitori. Il giornalista ha fatto sentire la sua voce prendendo posizione: “Mi sento di dire una cosa e me ne assumo la responsabilità – ha chiosato l’ex mezzo busto del tg1 – Evitiamo un eccesso di dietrologie su questa famiglia”.

Matano ha voluto sottolineare che un episodio del genere sarebbe potuto accadere anche in un condominio: “non stiamo sempre lì a giudicare, non siamo giudici e non possiamo puntare il dito sulla vita degli altri – ha continuato – Gli organismi preposti cercheranno di fare luce”.

E dopo questa parentesi, il giornalista ha elogiato ancora una volta Di Tommaso dicendosi orgoglioso di averlo nella sua squadra e in diretta per lui ha fatto anche una battuta: “Non è che adesso lasci “La vita in diretta” per la vita bucolica? Non fare scherzi”.