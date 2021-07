Aurora Ramazzotti, Mediaset punta su di lei: lo sbarco in prima serata

Presentato il palinsesto 2021-2022 di Mediaset: tra le novità anche lo sbarco in prima serata di Aurora Ramazzotti al timone di un nuovo programma

Dopo numerose indiscrezioni Mediaset ha annunciato ufficialmente quali programmi andranno a riempire il palinsesto 2021-2022, tra riconferme e debutti. Il pubblico ritroverà numerosi volti ma ci saranno anche delle novità. Su Italia 1 sbarcherà un nuovo show che vedrà al timone un veterano della televisione e una giovane emergente che tuttavia sa perfettamente come muoversi in questo campo. Scopriamo qualcosa in più su quanto presentato.

Aurora Ramazzotti promossa alla prima serata: di cosa si tratta e chi ci sarà accanto a lei

Lo aveva fatto intuire su Instagram che qualcosa stesse bollendo in pentola, Aurora Ramazzotti, che nelle ultime settimane si è mostrata poco affermando di star lavorando a un progetto “top secret”. Accanto a lei Alvin, con il quale sembra stesse condividendo avventure piuttosto particolari. Dopo la presentazione del palinsesto Mediaset il mistero è stato svelato.

Saranno proprio Aurora Ramazzotti e Alvin a condurre il nuovo programma che andrà in onda su Italia 1, probabilmente di domenica in prima serata. Si intitola “Mistery Land” e dal titolo si intuisce di cosa parlerà. “La terra misteriosa“, ovvero uno show nel quale la coppia di presentatori si avventurerà alla scoperta -e possibile risoluzione- di alcuni misteri. Un format che Italia 1 conosce bene ma che tuttavia con un duo inedito porterà una ventata di novità.

Per Aurora Ramazzotti questa sarà l’occasione per dare nuovamente prova delle sue doti da presentatrice e intrattenitrice. Di recente lo ha fatto a Le Iene, dove ha condotto alcuni servizi. E se la giovane ha preso a studiare canto e recitazione -ha da poco concluso l’anno accademico- non significa che abbia abbandonato la strada della conduzione televisiva.

Nonostante le numerose critiche che essendo figlia d’arte ha più volte ricevuto, la giovane ha dimostrato di avere la stoffa per intraprendere una propria carriera. Indipendentemente da mamma Michelle e papà Eros.

Mediaset ha deciso quindi di puntare su di lei che sarà affiancata da Alvin, che di esperienza in fatto di televisione ne ha invece parecchia. Per scoprire come se la caveranno l’appuntamento con “Mistery Land” è per questo autunno su Italia 1.