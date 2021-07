Ginevra Lamborghini torna a far sognare i follower di Instagram con uno scatto molto intrigante. È tutto nelle Stories

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Ginevra Lamborghini, la sorella più piccola della nota Elettra, è sempre presente sui social. La giovane si diverte a dialogare con i suoi follower, a mostrare momenti della sua giornata e scatti che oscillano tra il casual e il sexy.

Di certe ha anche raccontato di essere stata malissimo per via di alcune intolleranze verso specifici alimenti e di essersene accorta in precise circostanze.

Il suo consiglio su come capire cosa accade? Ascoltare il proprio corpo e cercare di captare tutti i segnali che esso ci manda. Nulla succede a caso ha spiegato la giovane.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Un’opera d’arte”, Eva tutta bagnata, il posteriore è la perfezione: insuperabile – FOTO

Ginevra Lamborghini, la doccia infiamma il web

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Aurora Ramazzotti danzante a bordo piscina: un incanto – FOTO e VIDEO

Ginevra Lamborghini torna a far sognare i suoi fan su Instagram. La sorella di Elettra lancia una foto alquanto stuzzicante nelle sue Instagram Stories.

La più piccola della famosa famiglia di imprenditori decide di dedicare un po’ di tempo ai suoi follower, quasi 61 mila sul social dell’immagine, lanciando il box delle domande. E quelle arrivano senza farsi attendere come del resto le risposte della giovane. Lo sfondo che Ginevra sceglie per questa chiacchierata con i suoi fan è una foto molto sexy.

Scatto in doccia con il vetro tutto appannato che ti inganna. La sua sagoma e la silhouette perfetta si vedono in modo nitido ma dietro quel vapore cosa c’è? Tutti curiosi a zoommare. Con o senza veli? La maggior parte delle risposte coprono la foto ma la prima che contiene solo il box non mente e tutti si fissano su quella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Anche questa volta la sorella di Elettra ha trovato il modo per incollare i fan allo schermo. Il dito va avanti per leggere le risposte ma poi torna indietro per poter rivedere quella sagoma così sensuale e intrigante. Fan in loop con la foto super sexy di Ginevra Lamborghini ed il web si ferma di fronte a tanta sensualità.