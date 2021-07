“Ballando con le stelle”, ha vinto l’undicesima edizione: oggi è così – FOTO

Vi ricordate chi ha vinto l’undicesima edizione di “Ballando con le stelle”? Si tratta di un noto e bellissimo attore

Quanta curiosità c’è sulla prossima edizione di “Ballando con le stelle”? Tantissima. Ancora è troppo presto per parlare di conferme, è tutto un work in progress. Ma in questi giorni di lutto per la morte di Raffaella Carrà, la padrona di casa, Milly Carlucci ha rivelato che portare la showgirl nel suo programma è sempre stato un suo grande sogno. L’avrebbe voluta come ospite d’onore ma questo purtroppo non è stato possibile.

Un rimorso che porterà con sé, in attesa di costruire qualcosa di nuovo e chissà magari un omaggio nella sua trasmissione. Nell’attesa di saperne di più, ripercorriamo un po’ le vecchie stagioni del programma. Vi ricordate chi ha vinto l’undicesima edizione? E soprattutto sapete com’è oggi?

“Ballando con le stelle”, il vincitore dell’undicesima edizione: tutto su di lui

L’undicesima edizione di “Ballando con le stelle” è stata vinta da Iago García e Samanta Togni che hanno totalizzato il 60% delle preferenze del pubblico.

Iago, attore spagnolo apprezzatissimo anche nel nostro Paese, ha riscosso il massimo successo grazie al personaggio che ha interpretato nella soap opera “Il Segreto”. È lui che interpreta Don Olmo Mesía, il proprietario terriero molto ricco ma anche spietato tanto da essere anche un assassino.

La sua vita tormentata per l’amore nei confronti Soledad Castro ha appassionato mezza Italia. Un personaggio chiave della serie spagnola che ha conquistato l’Italia su Canale 5. Per tanti anni Iago vi è rimasto, poi nel 2013 ha deciso di lasciarla.

Nel 2015 ha cambiato soap ed è di nuovo un grande successo. Nei panni di Don Justo è uno dei protagonisti di “Una vita”, altra proposta spagnola apprezzata nel nostro Paese. E così l’anno successivo si è cimentato nel ballo con il talent show di Milly Carlucci e Paolo Belli arrivando alla vittoria.

Così amato dal pubblico italiano che Iago ha partecipato anche alla seconda stagione della serie tv “Non dirlo al mio capo” come l’avvocato Diego Venturi.