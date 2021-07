Sul red carpet di Cannes anche l’imprenditrice italiana che ha sfilato con un vestito piuttosto particolare: ecco tutti i dettagli

Occhi puntati a Cannes dove in questi giorni si sta tenendo il Festival Internazionale del Cinema. Star di hollywood, celebrità e modelle sono apparsi sul red carpet per poi partecipare alle premiere delle pellicole presentate. Tra gli ospiti presente anche Chiara Ferragni, approdata in Francia per inaugurare un altro locale in collaborazione con Nespresso. L’imprenditrice ha sfilato sul red carpet del festival attirando l’attenzione con un vestito davvero particolare, dai dettagli che ne hanno fatto la differenza.

Una splendente Chiara Ferragni sul red carpet di Cannes

Ieri sera si è tenuta la premiere del film “La ragazza di Stillwater“, diretto da Tom McCarth e che vede nel cast Matt Damon e Camille Cottin, entrambi presenti sul red carpet. Chiara Ferragni ha presenziato l’evento serale e ha fatto sognare indossando un abito firmato da Giambattista Valli.

Il vestito, con un lungo strascico e color lime, ha portato freschezza in quel di Cannes e ha attirato l’attenzione anche per alcuni particolari che ne hanno fatto la differenza. L’abito è stato infatti adornato di alcuni fiori realizzati con l’alluminio riciclato.

Radiosa e sorridente, l’imprenditrice ha condiviso gli scatti con i suoi 24 milioni di followers che non hanno perso l’occasione per complimentarsi con lei.

Come anticipato Chiara è approdata a Cannes anche per inaugurare un bar club temporaneo in collaborazione con Nespresso, come accaduto già a Milano. Il locale rimarrà aperto al pubblico per tutta la durata del Festival. Dopo aver sfilato sul red carpet è lì che ha passato la serata con amici e collaboratori.

L’edizione limitata della macchina da caffè e delle capsule creata con Nespresso ha ottenuto un grande successo, tanto da andare sold out in diverse occasioni.

Un periodo d’oro per lei che ha da poco presentato anche l’iniziativa a supporto delle donne imprenditrici insieme a Pantene, di cui è ambasciatrice.