Laetitia Casta, la malattia che non passa: “Posso ancora esserlo..”

Laetitia Casta e la rivelazione che nessuno avrebbe detto. Dopo anni e anni c’è una malattia che non riesce a sconfiggere

Laetitia Casta è uno dei grandi volti della moda. Francese doc ma donna di grande fascino, carisma e portamento che ha conquistato anche il nostro Paese. Non solo sulle passerelle come supermodella dei più grandi brand sfilando per Victoria’s Secret e Guess o come testimonial ufficiale di L’Oréal, ma anche come protagonista sul piccolo schermo, al fianco di Fabio Fazio, alla conduzione di Sanremo.

E poi uno dei grandi amori della sua vita è tutto italiano, Stefano Accorsi.I due si sono incontrati nel 2003 e tra di loro è stato un grande idillio. Dieci anni insieme e due splendidi figli: Orlando e Athena. Poi la fine.

Oggi Laetitia ha 43 anni ma resta un’icona di bellezza e stile. La sua vita è accanto a Louis Garrel dal quale ha avuto Azel. Oltre la moda ha saputo conquistare anche il pubblico del teatro. Per lei varie occasioni di prova, tutte superate egregiamente. Ma dopo tutto questo tempo c’è una cosa che la mette ancora in difficoltà, quella che lei definisce una vera malattia.

Laetitia Casta, la rivelazione che nessuno avrebbe detto

Laetitia Casta in occasione dello spettacolo Scene da matrimonio nel quale ha rivestito il ruolo di Marianne, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. La supermodella ha parlato molto di sé e delle sue esperienze lavorative. Un cv di tutto rispetto il suo che negli anni ha alimentato affiancandosi a nomi internazionali della moda e non solo, oltre che diventando anche ambasciatrice Unicef.

Tra i tanti quello del grande stilista Yves Saint Laurent con il quale la Casta ha avuto il piacere di lavorare diverse volte. E così parlando di lui ha raccontato anche un dettaglio su di lei che nessuno avrebbe mai detto.

Nonostante il suo lavoro, c’è un aspetto del suo carattere che lei considera quasi una malattia che non scompare. Yves Saint Laurent è una persona molto timida ha rivelato la Casta:“La timidezza per lui era una malattia, come per me”.

Ebbene sì, anche lei è molto timida e davanti ad una persona, a tu per tu, si sente in imbarazzo: “posso ancora essere molto timida. Sono contraddittoria” ha aggiunto.